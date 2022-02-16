16 февраля 2022

Росстат показал рост цен на продукты «Борщевого набора» за 5 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, овощи, торговый центр, продукты, покупатели, помидоры, торговая сеть, томаты, магазин
Наиболее выросла в цене белокочанная капуста Фото:

Росстат опубликовал отчет, где показал изменение стоимости овощей из «Борщевого набора» с 2017 по 2022 годы. Согласно данным, больше всего подорожала белокочанная капуста.

Цена на белокочанную капусту в период с 2017 по 2022 годы выросла с 18,46 руб. до 59,96 руб, следует из отчета Росстата. Изменения в цене коснулись и других продуктов из «Борщевого набора». Так, стоимость картофеля выросла с 20,8 руб. до 48,24 руб, морковь подорожала с с 26,98 руб. до 48,37 руб, свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб, лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб.

Ранее Росстат сообщил, что детское питание, водка, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны стали лидерами по росту цен среди продуктов за неделю с 5 по 11 февраля. По-прежнему высокими остаются цены на овощи — в среднем они выросли на 1,6%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Росстат опубликовал отчет, где показал изменение стоимости овощей из «Борщевого набора» с 2017 по 2022 годы. Согласно данным, больше всего подорожала белокочанная капуста. Цена на белокочанную капусту в период с 2017 по 2022 годы выросла с 18,46 руб. до 59,96 руб, следует из отчета Росстата. Изменения в цене коснулись и других продуктов из «Борщевого набора». Так, стоимость картофеля выросла с 20,8 руб. до 48,24 руб, морковь подорожала с с 26,98 руб. до 48,37 руб, свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб, лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб. Ранее Росстат сообщил, что детское питание, водка, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны стали лидерами по росту цен среди продуктов за неделю с 5 по 11 февраля. По-прежнему высокими остаются цены на овощи — в среднем они выросли на 1,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...