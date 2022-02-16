Росстат показал рост цен на продукты «Борщевого набора» за 5 лет

17 февраля 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Наиболее выросла в цене белокочанная капуста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Росстат опубликовал отчет, где показал изменение стоимости овощей из «Борщевого набора» с 2017 по 2022 годы. Согласно данным, больше всего подорожала белокочанная капуста. Цена на белокочанную капусту в период с 2017 по 2022 годы выросла с 18,46 руб. до 59,96 руб, следует из отчета Росстата. Изменения в цене коснулись и других продуктов из «Борщевого набора». Так, стоимость картофеля выросла с 20,8 руб. до 48,24 руб, морковь подорожала с с 26,98 руб. до 48,37 руб, свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб, лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб. Ранее Росстат сообщил, что детское питание, водка, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны стали лидерами по росту цен среди продуктов за неделю с 5 по 11 февраля. По-прежнему высокими остаются цены на овощи — в среднем они выросли на 1,6%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Росстат опубликовал отчет, где показал изменение стоимости овощей из «Борщевого набора» с 2017 по 2022 годы. Согласно данным, больше всего подорожала белокочанная капуста. Цена на белокочанную капусту в период с 2017 по 2022 годы выросла с 18,46 руб. до 59,96 руб, следует из отчета Росстата. Изменения в цене коснулись и других продуктов из «Борщевого набора». Так, стоимость картофеля выросла с 20,8 руб. до 48,24 руб, морковь подорожала с с 26,98 руб. до 48,37 руб, свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб, лук репчатый — с 22,43 руб. до 31,4 руб. Ранее Росстат сообщил, что детское питание, водка, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны стали лидерами по росту цен среди продуктов за неделю с 5 по 11 февраля. По-прежнему высокими остаются цены на овощи — в среднем они выросли на 1,6%.