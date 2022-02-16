В России подорожали детское питание и водка

16 февраля 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

В среднем за неделю потребительские цены выросли на 1,29% Фото: Анна Майорова © URA.RU Детское питание, водка, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны стали лидерами по росту цен среди продуктов за неделю с 5 по 11 февраля. Об этом сообщает Росстат. По-прежнему высокими остаются цены на овощи — в среднем они выросли на 1,6%. По данным, опубликованным на официальном сайте Росстата, за период с 5 по 11 февраля 2022 года недельная инфляция замедлилась до 13%. Потребительские цены в среднем увеличились на 1,29%. Сильнее всего выросла стоимость огурцов — в среднем на 2,6%. В некоторых регионах России цена на них подскочила на 4,1—10,8%. В среднем по стране цена на плодоовощную продукцию выросла на 1,6%. Белокочанная капуста и бананы подорожали на 2,4%, помидоры — на 2,3%, морковь — на 1,9%, свекла — на 1,1%, яблоки — на 0,7%. Также наблюдался рост цен на детской питание. Фруктово-ягодные консервы подорожали на 0,8%. В лидеры по росту цен попала и водка — 0,7%. Цена на колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко и макароны выросла на 0,6%. При этом стоимость детских мясных консервов снизилась на 0,5%. Также цена упала на яйца и пшено — 0,4%, рыбу — 0,3%, свинину, сосиски, сардельки, мясо кур и лук — 0,2% и на картофель — 0,1%. В начале февраля годовая инфляция в России обновила свой максимум за последние шесть лет. По данным Минэкономразвития РФ, она составила 8,73%. Только за январь 2022 года цены выросли на 1,16%. Больше всего в стране подорожали продовольственные товары — на 11,09%. Цены на непродовольственную продукцию выросли на 8,73%, передает телеканал 360. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия прошла пик инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Детское питание, водка, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны стали лидерами по росту цен среди продуктов за неделю с 5 по 11 февраля. Об этом сообщает Росстат. По-прежнему высокими остаются цены на овощи — в среднем они выросли на 1,6%. По данным, опубликованным на официальном сайте Росстата, за период с 5 по 11 февраля 2022 года недельная инфляция замедлилась до 13%. Потребительские цены в среднем увеличились на 1,29%. Сильнее всего выросла стоимость огурцов — в среднем на 2,6%. В некоторых регионах России цена на них подскочила на 4,1—10,8%. В среднем по стране цена на плодоовощную продукцию выросла на 1,6%. Белокочанная капуста и бананы подорожали на 2,4%, помидоры — на 2,3%, морковь — на 1,9%, свекла — на 1,1%, яблоки — на 0,7%. Также наблюдался рост цен на детской питание. Фруктово-ягодные консервы подорожали на 0,8%. В лидеры по росту цен попала и водка — 0,7%. Цена на колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко и макароны выросла на 0,6%. При этом стоимость детских мясных консервов снизилась на 0,5%. Также цена упала на яйца и пшено — 0,4%, рыбу — 0,3%, свинину, сосиски, сардельки, мясо кур и лук — 0,2% и на картофель — 0,1%. В начале февраля годовая инфляция в России обновила свой максимум за последние шесть лет. По данным Минэкономразвития РФ, она составила 8,73%. Только за январь 2022 года цены выросли на 1,16%. Больше всего в стране подорожали продовольственные товары — на 11,09%. Цены на непродовольственную продукцию выросли на 8,73%, передает телеканал 360. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия прошла пик инфляции.