Инвесторы отказали мэрии Перми в проекте к 300-летию города

Краевые власти также отказались финансировать восстановление памятника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Уральская земляная компания» отказалась восстанавливать памятник «Сибирская застава» к 300-летию Перми. Об этом сообщили на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

«ООО „Уральская земляная компания“ отказалось от участия в проекте по восстановлению памятника „Сибирская застава“ к 300-летию Перми», — пишет «Коммерсантъ — Пермь» со ссылкой на начальника департамента культуры и молодежной политики города Василия Головина. Сейчас департамент ищет возможность сделать работы за счет городского бюджета.

План по восстановлению «Сибирской заставы» был разработан в 2021 году. Предполагалось, что восстановление будет финансироваться за счет частников — «Уральской земляной компании», однако та позже от участия в проекте отказалась. Региональные власти также заявили, что не будут выделять средства на реконструкцию памятника.

Первый памятник «Сибирская застава» был возведен в Перми в 1824 году к приезду императора Александра I. Тогда сооружение представляло собой два обелиска по двум сторонам Сибирской улицы, однако позже они были разрушены. В 2003 году на этом месте была построена одна стела с орлом на вершине, которая унаследовала название прежнего памятника.

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