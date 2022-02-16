В центре Екатеринбурга перекроют важный участок дороги

Перекрыть улицу Малышева для реконструкции моста на участке от Добролюбова до Горького власти планируют после Универсиады-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для реконструкции моста в центре Екатеринбурга перекроют полностью движение на улице Малышева от Добролюбова до Горького. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов, передает корреспондент URA.RU.

«Мост над Исетью [на улице Малышева] начнем [реконструировать] после Универсиады. Скорее всего придется останавливать движение совсем», — сообщил Бубнов.

Ранее стало известно, что на улице Малышева проведут масштабную реконструкцию моста. Летом 2021-го проект показывали губернатору Евгению Куйвашеву. По замыслу властей, ширина проезжей части должна была увеличиться до 15,9 метра — в том числе за счет ликвидации тротуаров с двух сторон, а длина — до 77,6 метра. Позднее глава Екатеринбурга отправил проект реконструкции на переработку.