16 февраля 2022

В центре Екатеринбурга перекроют важный участок дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог в Екатеринбурге, дорожное строительство, улица фурманова
Перекрыть улицу Малышева для реконструкции моста на участке от Добролюбова до Горького власти планируют после Универсиады-2023 Фото:

Для реконструкции моста в центре Екатеринбурга перекроют полностью движение на улице Малышева от Добролюбова до Горького. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов, передает корреспондент URA.RU.

«Мост над Исетью [на улице Малышева] начнем [реконструировать] после Универсиады. Скорее всего придется останавливать движение совсем», — сообщил Бубнов.

Ранее стало известно, что на улице Малышева проведут масштабную реконструкцию моста. Летом 2021-го проект показывали губернатору Евгению Куйвашеву. По замыслу властей, ширина проезжей части должна была увеличиться до 15,9 метра — в том числе за счет ликвидации тротуаров с двух сторон, а длина — до 77,6 метра. Позднее глава Екатеринбурга отправил проект реконструкции на переработку.

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Для реконструкции моста в центре Екатеринбурга перекроют полностью движение на улице Малышева от Добролюбова до Горького. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов, передает корреспондент URA.RU. «Мост над Исетью [на улице Малышева] начнем [реконструировать] после Универсиады. Скорее всего придется останавливать движение совсем», — сообщил Бубнов. Ранее стало известно, что на улице Малышева проведут масштабную реконструкцию моста. Летом 2021-го проект показывали губернатору Евгению Куйвашеву. По замыслу властей, ширина проезжей части должна была увеличиться до 15,9 метра — в том числе за счет ликвидации тротуаров с двух сторон, а длина — до 77,6 метра. Позднее глава Екатеринбурга отправил проект реконструкции на переработку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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