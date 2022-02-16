16 февраля 2022

Вице-мэр Екатеринбурга рассказал о «сложных отношениях» с МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия и ГИБДД расходятся в понимании, как обеспечить безопасность на дорогах, дал понять Бубнов Фото:

У мэрии «сложные отношения» с ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу, заявил замглавы города Алексей Бубнов на встрече с журналистами. В качестве примера чиновник привел резонансное ДТП на ул. Малышева, где 4 августа 2019 года в аварии погибли два человека, передает корреспондент URA.RU.

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«С ГИБДД [у мэрии] отношения сложные. Наша задача — снизить аварийность, повысить безопасность [на дорогах]. Например, резонансное ДТП на ул. Малышева. К нам [поступают] предписания: повесить знаки. Я не знаю, как это спасет. Как и оградки вдоль дорог», — сказал Бубнов.

О сложностях во взаимодействии мэрии Екатеринбурга с ГИБДД ранее неоднократно сообщали и источники URA.RU. К примеру, днем 15 декабря мэр Алексей Орлов сказал, что власти победили гололед на дорогах, образовавшийся после атмосферной аномалии. Через несколько часов в ГИБДД заявили, что администрация Екатеринбурга, наоборот, не организовала нормальную работу по уборке улиц.

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У мэрии «сложные отношения» с ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу, заявил замглавы города Алексей Бубнов на встрече с журналистами. В качестве примера чиновник привел резонансное ДТП на ул. Малышева, где 4 августа 2019 года в аварии погибли два человека, передает корреспондент URA.RU. «С ГИБДД [у мэрии] отношения сложные. Наша задача — снизить аварийность, повысить безопасность [на дорогах]. Например, резонансное ДТП на ул. Малышева. К нам [поступают] предписания: повесить знаки. Я не знаю, как это спасет. Как и оградки вдоль дорог», — сказал Бубнов. О сложностях во взаимодействии мэрии Екатеринбурга с ГИБДД ранее неоднократно сообщали и источники URA.RU. К примеру, днем 15 декабря мэр Алексей Орлов сказал, что власти победили гололед на дорогах, образовавшийся после атмосферной аномалии. Через несколько часов в ГИБДД заявили, что администрация Екатеринбурга, наоборот, не организовала нормальную работу по уборке улиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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