Вице-мэр Екатеринбурга рассказал о «сложных отношениях» с МВД

17 февраля 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

У мэрии «сложные отношения» с ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу, заявил замглавы города Алексей Бубнов на встрече с журналистами. В качестве примера чиновник привел резонансное ДТП на ул. Малышева, где 4 августа 2019 года в аварии погибли два человека, передает корреспондент URA.RU. «С ГИБДД [у мэрии] отношения сложные. Наша задача — снизить аварийность, повысить безопасность [на дорогах]. Например, резонансное ДТП на ул. Малышева. К нам [поступают] предписания: повесить знаки. Я не знаю, как это спасет. Как и оградки вдоль дорог», — сказал Бубнов. О сложностях во взаимодействии мэрии Екатеринбурга с ГИБДД ранее неоднократно сообщали и источники URA.RU. К примеру, днем 15 декабря мэр Алексей Орлов сказал, что власти победили гололед на дорогах, образовавшийся после атмосферной аномалии. Через несколько часов в ГИБДД заявили, что администрация Екатеринбурга, наоборот, не организовала нормальную работу по уборке улиц.