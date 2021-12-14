Мэр Екатеринбурга заявил о победе над гололедом. «В травмпункты много обратилось людей»

15 декабря 2021 в 14:16 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, он общался с другими уральскими мэрами — у них те же неприятности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проблема гололеда на дорогах Екатеринбурга, с которой жители столкнулись после ледяных дождей в начале декабря, в основном решена, заявил мэр Алексей Орлов. Он также подтвердил то, о чем писало URA.RU: в первые дни осадков горожан, обратившихся в травмпункты, было действительно много. «Мы активно боремся [с последствиями осадков]. Можем, конечно, бионордом все залить. Но люди будут жаловаться, что грязно. Поэтому [на тротуарах] мы песчаную смесь применяем. Понятно, что забиваются ливневки, но зато почищена дорога. <…> Что касается остановочных комплексов, я считаю, у нас льда уже нет нигде, что касается тротуаров, он остался, особенно где брусчатка, потому что это просто как глазурь. Но думаю где-то вот-вот мы эту беду поборем окончательно. В принципе, сегодня льда на основных наших дорожках уже нет», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. «В первые два-три дня — я же отслеживаю статистику — в травмпункты много обратилось людей. [Ледяной дождь] это нестандартное атмосферное явление для начала декабря», — добавил градоначальник. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Проблема гололеда на дорогах Екатеринбурга, с которой жители столкнулись после ледяных дождей в начале декабря, в основном решена, заявил мэр Алексей Орлов. Он также подтвердил то, о чем писало URA.RU: в первые дни осадков горожан, обратившихся в травмпункты, было действительно много. «Мы активно боремся [с последствиями осадков]. Можем, конечно, бионордом все залить. Но люди будут жаловаться, что грязно. Поэтому [на тротуарах] мы песчаную смесь применяем. Понятно, что забиваются ливневки, но зато почищена дорога. <…> Что касается остановочных комплексов, я считаю, у нас льда уже нет нигде, что касается тротуаров, он остался, особенно где брусчатка, потому что это просто как глазурь. Но думаю где-то вот-вот мы эту беду поборем окончательно. В принципе, сегодня льда на основных наших дорожках уже нет», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. «В первые два-три дня — я же отслеживаю статистику — в травмпункты много обратилось людей. [Ледяной дождь] это нестандартное атмосферное явление для начала декабря», — добавил градоначальник.