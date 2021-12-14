Проблема гололеда на дорогах Екатеринбурга, с которой жители столкнулись после ледяных дождей в начале декабря, в основном решена, заявил мэр Алексей Орлов. Он также подтвердил то, о чем писало URA.RU: в первые дни осадков горожан, обратившихся в травмпункты, было действительно много.
«Мы активно боремся [с последствиями осадков]. Можем, конечно, бионордом все залить. Но люди будут жаловаться, что грязно. Поэтому [на тротуарах] мы песчаную смесь применяем. Понятно, что забиваются ливневки, но зато почищена дорога. <…> Что касается остановочных комплексов, я считаю, у нас льда уже нет нигде, что касается тротуаров, он остался, особенно где брусчатка, потому что это просто как глазурь. Но думаю где-то вот-вот мы эту беду поборем окончательно. В принципе, сегодня льда на основных наших дорожках уже нет», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU.
«В первые два-три дня — я же отслеживаю статистику — в травмпункты много обратилось людей. [Ледяной дождь] это нестандартное атмосферное явление для начала декабря», — добавил градоначальник.
Проблема гололеда на дорогах Екатеринбурга, с которой жители столкнулись после ледяных дождей в начале декабря, в основном решена, заявил мэр Алексей Орлов. Он также подтвердил то, о чем писало URA.RU: в первые дни осадков горожан, обратившихся в травмпункты, было действительно много. «Мы активно боремся [с последствиями осадков]. Можем, конечно, бионордом все залить. Но люди будут жаловаться, что грязно. Поэтому [на тротуарах] мы песчаную смесь применяем. Понятно, что забиваются ливневки, но зато почищена дорога. <…> Что касается остановочных комплексов, я считаю, у нас льда уже нет нигде, что касается тротуаров, он остался, особенно где брусчатка, потому что это просто как глазурь. Но думаю где-то вот-вот мы эту беду поборем окончательно. В принципе, сегодня льда на основных наших дорожках уже нет», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. «В первые два-три дня — я же отслеживаю статистику — в травмпункты много обратилось людей. [Ледяной дождь] это нестандартное атмосферное явление для начала декабря», — добавил градоначальник.