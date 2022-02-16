Упавшая снежная глыба раздробила бедро пермячке

17 февраля 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Снег сходит с крыш на пешеходов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительницу Горнозаводска (Пермский край) завалило снегом и льдом с крыши жилого дома. В результате она получила серьезный перелом бедра, а следователи возбудили уголовное дело, сообщают в СК. «По версии следствия, должностные лица управляющей компании не организовали надлежащий контроль за уборкой снега рабочими с крыши жилого дома. В результате оставшийся на крыше снежно-ледяной покров упал на проходившую возле дома женщину 1956 года рождения. От падения наледи и снега потерпевшей причинена травма в виде оскольчатого перелома бедра, которая расценивается как тяжкий вред здоровью». — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Руководству УК грозит наказание от штрафа до шести лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительницу Горнозаводска (Пермский край) завалило снегом и льдом с крыши жилого дома. В результате она получила серьезный перелом бедра, а следователи возбудили уголовное дело, сообщают в СК. «По версии следствия, должностные лица управляющей компании не организовали надлежащий контроль за уборкой снега рабочими с крыши жилого дома. В результате оставшийся на крыше снежно-ледяной покров упал на проходившую возле дома женщину 1956 года рождения. От падения наледи и снега потерпевшей причинена травма в виде оскольчатого перелома бедра, которая расценивается как тяжкий вред здоровью». — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Руководству УК грозит наказание от штрафа до шести лет лишения свободы.