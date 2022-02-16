16 февраля 2022
15 февраля 2022

Силовики вступили в конфликт с мусорным оператором в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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«Теплоэнерго» задолжала бюджету из своей прибыли Фото:

Пермская природоохранная прокуратура выявила нарушения при распоряжении субсидией из краевого бюджета со стороны мусорного оператора ПК ГУП «Теплоэнерго». Она обратилась в Дзержинский районный суд, который перенаправил дело в арбитраж.

«В 2020 году „Теплоэнерго“ получило из бюджета свыше 1,61 млрд руб. Более 573,8 млн руб. предоставлялись с целью возмещения недополученных доходов. В ходе проверки выяснилось, что предприятие в позапрошлом году получило больше доходов, чем размер предоставленной субсидии. Разницу этих сумм, которая, как считает истец, составляет более 439,326 млн руб., прокуратура считает неосновательным обогащением и просит взыскать ее в бюджет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В прошлом году Контрольно-счетная палата Пермского края также посчитала необоснованным и выделение 1 млрд руб. в 2019 году. Однако в «Теплоэнерго» с претензиями не согласились. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Пермского района потребовало у регоператора сделать перерасчет платы за вывоз мусора тем жителям, у которых на расстоянии 100 м нет контейнерной площадки.

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Пермская природоохранная прокуратура выявила нарушения при распоряжении субсидией из краевого бюджета со стороны мусорного оператора ПК ГУП «Теплоэнерго». Она обратилась в Дзержинский районный суд, который перенаправил дело в арбитраж. «В 2020 году „Теплоэнерго“ получило из бюджета свыше 1,61 млрд руб. Более 573,8 млн руб. предоставлялись с целью возмещения недополученных доходов. В ходе проверки выяснилось, что предприятие в позапрошлом году получило больше доходов, чем размер предоставленной субсидии. Разницу этих сумм, которая, как считает истец, составляет более 439,326 млн руб., прокуратура считает неосновательным обогащением и просит взыскать ее в бюджет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В прошлом году Контрольно-счетная палата Пермского края также посчитала необоснованным и выделение 1 млрд руб. в 2019 году. Однако в «Теплоэнерго» с претензиями не согласились. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Пермского района потребовало у регоператора сделать перерасчет платы за вывоз мусора тем жителям, у которых на расстоянии 100 м нет контейнерной площадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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