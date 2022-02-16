Силовики вступили в конфликт с мусорным оператором в Перми

17 февраля 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

«Теплоэнерго» задолжала бюджету из своей прибыли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская природоохранная прокуратура выявила нарушения при распоряжении субсидией из краевого бюджета со стороны мусорного оператора ПК ГУП «Теплоэнерго». Она обратилась в Дзержинский районный суд, который перенаправил дело в арбитраж. «В 2020 году „Теплоэнерго“ получило из бюджета свыше 1,61 млрд руб. Более 573,8 млн руб. предоставлялись с целью возмещения недополученных доходов. В ходе проверки выяснилось, что предприятие в позапрошлом году получило больше доходов, чем размер предоставленной субсидии. Разницу этих сумм, которая, как считает истец, составляет более 439,326 млн руб., прокуратура считает неосновательным обогащением и просит взыскать ее в бюджет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В прошлом году Контрольно-счетная палата Пермского края также посчитала необоснованным и выделение 1 млрд руб. в 2019 году. Однако в «Теплоэнерго» с претензиями не согласились. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Пермского района потребовало у регоператора сделать перерасчет платы за вывоз мусора тем жителям, у которых на расстоянии 100 м нет контейнерной площадки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермская природоохранная прокуратура выявила нарушения при распоряжении субсидией из краевого бюджета со стороны мусорного оператора ПК ГУП «Теплоэнерго». Она обратилась в Дзержинский районный суд, который перенаправил дело в арбитраж. «В 2020 году „Теплоэнерго“ получило из бюджета свыше 1,61 млрд руб. Более 573,8 млн руб. предоставлялись с целью возмещения недополученных доходов. В ходе проверки выяснилось, что предприятие в позапрошлом году получило больше доходов, чем размер предоставленной субсидии. Разницу этих сумм, которая, как считает истец, составляет более 439,326 млн руб., прокуратура считает неосновательным обогащением и просит взыскать ее в бюджет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В прошлом году Контрольно-счетная палата Пермского края также посчитала необоснованным и выделение 1 млрд руб. в 2019 году. Однако в «Теплоэнерго» с претензиями не согласились. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Пермского района потребовало у регоператора сделать перерасчет платы за вывоз мусора тем жителям, у которых на расстоянии 100 м нет контейнерной площадки.