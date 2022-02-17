Politico назвал новую дату «вторжения» РФ на Украину

17 февраля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

«Вторжение» военных сил России на Украину перенесли на 20 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Российские вооруженные силы «перенесли» вторжение на Украину на 20 февраля 2022 года. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на эксперта по российским вооруженным силам Майкла Кофмана. По данным журналистов Politico, данная дата выбрана из-за завершения Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет президент Украины Владимир Зеленский. Также утверждается, что «вторжение» должно произойти после закрытия Олимпиады в Пекине, чтобы не обижать председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия начнет «вторжение» на Украину 16 февраля. Он назвал эту дату западным лидерам, сообщило Politico. В США также заявили о планах перенесли посольство из Киева во Львов из-за обострения ситуации и угрозы «нападения» РФ. Госдепартамент Америки призвал граждан срочно уехать из Беларуси и Молдавии из-за обстановки на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские вооруженные силы «перенесли» вторжение на Украину на 20 февраля 2022 года. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на эксперта по российским вооруженным силам Майкла Кофмана. По данным журналистов Politico, данная дата выбрана из-за завершения Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет президент Украины Владимир Зеленский. Также утверждается, что «вторжение» должно произойти после закрытия Олимпиады в Пекине, чтобы не обижать председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия начнет «вторжение» на Украину 16 февраля. Он назвал эту дату западным лидерам, сообщило Politico. В США также заявили о планах перенесли посольство из Киева во Львов из-за обострения ситуации и угрозы «нападения» РФ. Госдепартамент Америки призвал граждан срочно уехать из Беларуси и Молдавии из-за обстановки на Украине.