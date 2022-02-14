США просят американцев держаться подальше от России и Украины

Госдепартамент США посоветовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и Молдавии. Причиной называется ситуация на Украине и якобы наращивание Россией военной мощи вдоль украинско-белорусской границы.
«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдепартамент. Также граждан США призвали уехать из непризнанного Приднестровья и посоветовали не въезжать в Молдавию.
Ранее в США сообщили, что перенесут посольство на Украине подальше от российских границ. Посольство перенесут из Киева во Львов из-за угрозы «вторжения» со стороны РФ. Япония также заявила о планах отозвать часть дипломатов с Украины. Госслужащие начали уезжать из Украины, президент страны Владимир Зеленский призвал их вернуться, передает «Национальная служба новостей».
Госдепартамент США посоветовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и Молдавии. Причиной называется ситуация на Украине и якобы наращивание Россией военной мощи вдоль украинско-белорусской границы. «Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдепартамент. Также граждан США призвали уехать из непризнанного Приднестровья и посоветовали не въезжать в Молдавию. Ранее в США сообщили, что перенесут посольство на Украине подальше от российских границ. Посольство перенесут из Киева во Львов из-за угрозы «вторжения» со стороны РФ. Япония также заявила о планах отозвать часть дипломатов с Украины. Госслужащие начали уезжать из Украины, президент страны Владимир Зеленский призвал их вернуться, передает «Национальная служба новостей».