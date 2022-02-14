США перенесут посольство на Украине подальше от границ с Россией

15 февраля 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Посольство США на Украине перенесут на запад страны из-за угрозы «российского вторжения». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы находимся в процессе временного переноса операций нашего посольства в Украине из нашего посольства в Киеве во Львов», — говорится в заявлении Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа. Он отметил, что это связано с «резким ускорением наращивания войск РФ» на границах с Украиной. Госсекретарь добавил, что дипломаты вернутся в посольство, как только позволят условия, а «Россия решит действовать добросовестно». Кроме того, в рамках переноса посольства США на запад Украины Госдеп предписал уничтожить все сетевое оборудование, компьютеры и телефоны киевской дипмиссии, сообщает издание «Ридус», ссылаясь на американские СМИ. Ранее сообщалось, что Белый дом намерен отозвать всех оставшихся дипломатов на Украине в течение двух суток, передает телеканал CBS. Госдепартамент США призвал американцев срочно покидать территорию Украины из-за «возрастающей угрозы российского вторжения». Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всех киевлян будут эвакуировать в специальные убежища, если Россия решит «напасть». Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена о срочном визите на Украину и военной помощи.