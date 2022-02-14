14 февраля 2022

США перенесут посольство на Украине подальше от границ с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Москва, американский флаг, флаг сша
Американское посольство перенесут на запад Украины Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Посольство США на Украине перенесут на запад страны из-за угрозы «российского вторжения». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы находимся в процессе временного переноса операций нашего посольства в Украине из нашего посольства в Киеве во Львов», — говорится в заявлении Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа. Он отметил, что это связано с «резким ускорением наращивания войск РФ» на границах с Украиной.

Госсекретарь добавил, что дипломаты вернутся в посольство, как только позволят условия, а «Россия решит действовать добросовестно». Кроме того, в рамках переноса посольства США на запад Украины Госдеп предписал уничтожить все сетевое оборудование, компьютеры и телефоны киевской дипмиссии, сообщает издание «Ридус», ссылаясь на американские СМИ.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен отозвать всех оставшихся дипломатов на Украине в течение двух суток, передает телеканал CBS. Госдепартамент США призвал американцев срочно покидать территорию Украины из-за «возрастающей угрозы российского вторжения». Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всех киевлян будут эвакуировать в специальные убежища, если Россия решит «напасть». Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена о срочном визите на Украину и военной помощи.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство США на Украине перенесут на запад страны из-за угрозы «российского вторжения». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы находимся в процессе временного переноса операций нашего посольства в Украине из нашего посольства в Киеве во Львов», — говорится в заявлении Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа. Он отметил, что это связано с «резким ускорением наращивания войск РФ» на границах с Украиной. Госсекретарь добавил, что дипломаты вернутся в посольство, как только позволят условия, а «Россия решит действовать добросовестно». Кроме того, в рамках переноса посольства США на запад Украины Госдеп предписал уничтожить все сетевое оборудование, компьютеры и телефоны киевской дипмиссии, сообщает издание «Ридус», ссылаясь на американские СМИ. Ранее сообщалось, что Белый дом намерен отозвать всех оставшихся дипломатов на Украине в течение двух суток, передает телеканал CBS. Госдепартамент США призвал американцев срочно покидать территорию Украины из-за «возрастающей угрозы российского вторжения». Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всех киевлян будут эвакуировать в специальные убежища, если Россия решит «напасть». Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена о срочном визите на Украину и военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...