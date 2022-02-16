Куйвашев: южане более 20 раз нападали на свердловчан

17 февраля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообщел лично разобраться с южанами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о более чем двадцати случаях с нападениями южан на екатеринбуржцев. Об этом сообщил Департамент информационной политики Свердловской области. «У нас недавно произошел вопиющий случай, когда несколько человек избили двух женщин. Я через свою страницу в instagram обратился, чтобы обо всех случаях мне написали. Так вот этих случаев насчитывается уже более двух десятков», — сообщил Куйвашев. Ранее в автобусе на улице Пехотинцев произошел конфликт между группой подростков и девушкой. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один подросток избил обеих женщин. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о более чем двадцати случаях с нападениями южан на екатеринбуржцев. Об этом сообщил Департамент информационной политики Свердловской области. «У нас недавно произошел вопиющий случай, когда несколько человек избили двух женщин. Я через свою страницу в instagram обратился, чтобы обо всех случаях мне написали. Так вот этих случаев насчитывается уже более двух десятков», — сообщил Куйвашев. Ранее в автобусе на улице Пехотинцев произошел конфликт между группой подростков и девушкой. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один подросток избил обеих женщин. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой.