16 февраля 2022

Куйвашев: южане более 20 раз нападали на свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, куйвашев евгений, портрет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообщел лично разобраться с южанами Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о более чем двадцати случаях с нападениями южан на екатеринбуржцев. Об этом сообщил Департамент информационной политики Свердловской области.

«У нас недавно произошел вопиющий случай, когда несколько человек избили двух женщин. Я через свою страницу в instagram обратился, чтобы обо всех случаях мне написали. Так вот этих случаев насчитывается уже более двух десятков», — сообщил Куйвашев.

Ранее в автобусе на улице Пехотинцев произошел конфликт между группой подростков и девушкой. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один подросток избил обеих женщин. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о более чем двадцати случаях с нападениями южан на екатеринбуржцев. Об этом сообщил Департамент информационной политики Свердловской области. «У нас недавно произошел вопиющий случай, когда несколько человек избили двух женщин. Я через свою страницу в instagram обратился, чтобы обо всех случаях мне написали. Так вот этих случаев насчитывается уже более двух десятков», — сообщил Куйвашев. Ранее в автобусе на улице Пехотинцев произошел конфликт между группой подростков и девушкой. Они дергали ее за шапку, давали подзатыльники и всячески издевались над пострадавшей. Девушка попросила маму встретить ее на конечной остановке. В результате один подросток избил обеих женщин. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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