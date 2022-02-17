Кремль: ситуация в Донбассе может воспламениться в любой момент

Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Провокационные действия Украины в районе Донбасса усилились за последние сутки», — передает ТАСС слова Пескова.
Сообщения об обстреле населенных пунктов Донбасса со стороны украинских силовиков появились 17 февраля около 5:30 утра по московскому времени. Согласно информации Народной милиции ЛНР, под минометным огнем оказались села Нижнее Лозовое, Веселенькое, Золотое-5 и Сокольники.
Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Провокационные действия Украины в районе Донбасса усилились за последние сутки», — передает ТАСС слова Пескова. Сообщения об обстреле населенных пунктов Донбасса со стороны украинских силовиков появились 17 февраля около 5:30 утра по московскому времени. Согласно информации Народной милиции ЛНР, под минометным огнем оказались села Нижнее Лозовое, Веселенькое, Золотое-5 и Сокольники.