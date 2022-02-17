Украинские военные начали обстрел населенных пунктов в Донбассе

Из крупнокалиберных минометов были обстреляны населенные пункты ЛНР Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Представители Вооруженных сил Украины утром в четверг, 17 февраля начали минометный обстрел населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Об этом заявили представители ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня. Используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — цитирует РИА «Новости» офицера ЛНР, представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

По словам офицера, украинские силовики начали вести минометный огонь по территории республики около 5:30 утра по московскому времени. В частности, из крупнокалиберных минометов были обстреляны населенные пункты Нижнее Лозовое, Веселенькое, Золотое-5 и Сокольники. О пострадавших не сообщается.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. В 2021 году там были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов, передает «Федеральное агентство новостей».