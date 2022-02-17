Кремль не требует извинений за «наступление на Украину в феврале»

17 февраля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков пояснил, что русскоязычная аудитория не воспринимает эту информацию всерьез Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Российские власти не будут требовать от западных средств массовой информации извиниться за недостоверные данные о якобы планируемом вторжении РФ на Украину. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь нечего играть в извинения. Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и тех СМИ, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют», — его слова приводит ТАСС. Песков также пояснил, что русскоязычная аудитория не воспринимает подобную информацию всерьез. Представитель Кремля надеется, что после несостоявшегося «вторжения» зарубежные читатели поймут, чего стоят подобного рода заявления. Ранее ряд СМИ сообщал о «вторжении» на Украину, которое должно якобы произойти 16 февраля. Позже британское издание The Sun отредактировало этот материал, пишет RT. Кроме того, британская газета Mirror после выпуска статьи с датой несостоявшегося вторжения опубликовала материал, где признала, что нападение не состоялось, отмечает «Пятый канал». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти не будут требовать от западных средств массовой информации извиниться за недостоверные данные о якобы планируемом вторжении РФ на Украину. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь нечего играть в извинения. Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и тех СМИ, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют», — его слова приводит ТАСС. Песков также пояснил, что русскоязычная аудитория не воспринимает подобную информацию всерьез. Представитель Кремля надеется, что после несостоявшегося «вторжения» зарубежные читатели поймут, чего стоят подобного рода заявления. Ранее ряд СМИ сообщал о «вторжении» на Украину, которое должно якобы произойти 16 февраля. Позже британское издание The Sun отредактировало этот материал, пишет RT. Кроме того, британская газета Mirror после выпуска статьи с датой несостоявшегося вторжения опубликовала материал, где признала, что нападение не состоялось, отмечает «Пятый канал».