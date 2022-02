The Sun изменила новость о нападении России на Украину. «Путин заставил гадать»

Россия на стала нападать на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Британская газета The Sun изменила новость с точной датой «вторжения» России на Украину. Издание сообщило, что прошедшая ночь, в которую ожидалось нападение, оказалась спокойной. «Три часа ночи (1:00 по Гринвичу), когда источники в американской разведке заподозрили российскую атаку, прошлой ночью прошли без происшествий, поскольку Путин продолжал заставлять Запад гадать. Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов», — пишет The Sun. Сообщается, что около 130 тысяч человек остаются возле украинских границ. Также 40 тысяч сил находятся в Белоруссии, передает газета. Ранее The Sun сообщило, что Россия собирается напасть на Украину в три часа ночи по киевскому времени. Издание ссылалось на информацию разведки США. Издание предполагало, что нападение начнется с массированного ракетного удара. Нападение РФ на Украину остается возможным, цитирует RT президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «показной истерикой» высказывания о подготовке вторжения на Украину. Эти заявления ни на чем не основаны, сказал он.

