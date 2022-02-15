15 февраля 2022

The Sun изменила новость о нападении России на Украину. «Путин заставил гадать»

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Россия на стала нападать на Украину Фото:
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Война на Украине

Британская газета The Sun изменила новость с точной датой «вторжения» России на Украину. Издание сообщило, что прошедшая ночь, в которую ожидалось нападение, оказалась спокойной.

«Три часа ночи (1:00 по Гринвичу), когда источники в американской разведке заподозрили российскую атаку, прошлой ночью прошли без происшествий, поскольку Путин продолжал заставлять Запад гадать. Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов», — пишет The Sun.

Сообщается, что около 130 тысяч человек остаются возле украинских границ. Также 40 тысяч сил находятся в Белоруссии, передает газета.

Ранее The Sun сообщило, что Россия собирается напасть на Украину в три часа ночи по киевскому времени. Издание ссылалось на информацию разведки США. Издание предполагало, что нападение начнется с массированного ракетного удара. Нападение РФ на Украину остается возможным, цитирует RT президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «показной истерикой» высказывания о подготовке вторжения на Украину. Эти заявления ни на чем не основаны, сказал он.

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Британская газета The Sun изменила новость с точной датой «вторжения» России на Украину. Издание сообщило, что прошедшая ночь, в которую ожидалось нападение, оказалась спокойной. «Три часа ночи (1:00 по Гринвичу), когда источники в американской разведке заподозрили российскую атаку, прошлой ночью прошли без происшествий, поскольку Путин продолжал заставлять Запад гадать. Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов», — пишет The Sun. Сообщается, что около 130 тысяч человек остаются возле украинских границ. Также 40 тысяч сил находятся в Белоруссии, передает газета. Ранее The Sun сообщило, что Россия собирается напасть на Украину в три часа ночи по киевскому времени. Издание ссылалось на информацию разведки США. Издание предполагало, что нападение начнется с массированного ракетного удара. Нападение РФ на Украину остается возможным, цитирует RT президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «показной истерикой» высказывания о подготовке вторжения на Украину. Эти заявления ни на чем не основаны, сказал он.
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