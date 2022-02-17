В Кремле заявили о «страшной опасности» на границе с Украиной

17 февраля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал опасной ситуацию на границе РФ и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Мобилизация украинских войск и другие провокации на границе с Россией представляют опасность. В свою очередь, страны Запада должны предостеречь Киев от необдуманных шагов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Переговоров [с украинской стороной] нет в планах, но это предмет очень глубокой озабоченности. Мы неоднократно предупреждали, что чрезмерная концентрация войск вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. И эти провокации идут. Первые удары уже пришли со стороны Украины. Это тревожная информация. Надеемся, что наши оппоненты из западных столиц, из США, из НАТО, используют все свое влияние, чтобы предостеречь Киев от эскалации [конфликта]», — отметил он на конференц-колле. Представитель Кремля сообщил, что в планах — дальнейшее наблюдение за ситуацией. «Будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — коротко пояснил он. Ранее Песков заявил, что российские власти не будут требовать от западных СМИ извиниться за недостоверные данные о якобы планируемом вторжении РФ на Украину, которое «должно было состояться» 16 февраля. Британский таблоид The Sun отредактировал статью о дне и часе «вторжения» российских войск на территорию Украины. Теперь в материале говорится, что ночь на границе с Украиной прошла без происшествий, отмечает Pravda.Ru. Однако британская газета Mirror не стала редактировать статью об этом, а выпустила новый материал, пишет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мобилизация украинских войск и другие провокации на границе с Россией представляют опасность. В свою очередь, страны Запада должны предостеречь Киев от необдуманных шагов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Переговоров [с украинской стороной] нет в планах, но это предмет очень глубокой озабоченности. Мы неоднократно предупреждали, что чрезмерная концентрация войск вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность. И эти провокации идут. Первые удары уже пришли со стороны Украины. Это тревожная информация. Надеемся, что наши оппоненты из западных столиц, из США, из НАТО, используют все свое влияние, чтобы предостеречь Киев от эскалации [конфликта]», — отметил он на конференц-колле. Представитель Кремля сообщил, что в планах — дальнейшее наблюдение за ситуацией. «Будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — коротко пояснил он. Ранее Песков заявил, что российские власти не будут требовать от западных СМИ извиниться за недостоверные данные о якобы планируемом вторжении РФ на Украину, которое «должно было состояться» 16 февраля. Британский таблоид The Sun отредактировал статью о дне и часе «вторжения» российских войск на территорию Украины. Теперь в материале говорится, что ночь на границе с Украиной прошла без происшествий, отмечает Pravda.Ru. Однако британская газета Mirror не стала редактировать статью об этом, а выпустила новый материал, пишет Life.