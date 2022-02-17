В Кремле назвали фейком новую дату «вторжения» на Украину

Все называемые даты «вторжения» России на Украину — не более чем информационные вбросы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, верно ли, что «нападение» произойдет после 20 февраля. «Мы слышали много дат, и в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто из авторов этих „новостей“ не признал свою неправоту», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, дата 20 февраля — очередной фейк, и доверять ему не стоит.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия начнет «вторжение» на Украину 16 февраля. Также звучала дата 15 февраля. Однако сегодня издание Politico со ссылкой на эксперта по российским вооруженным силам Майкла Кофмана написало, что российские вооруженные силы «перенесли» вторжение на Украину на 20 февраля 2022 года. Дата выбрана из-за завершения Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет президент Украины Владимир Зеленский.
Все называемые даты «вторжения» России на Украину — не более чем информационные вбросы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, верно ли, что «нападение» произойдет после 20 февраля. «Мы слышали много дат, и в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто из авторов этих „новостей“ не признал свою неправоту», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, дата 20 февраля — очередной фейк, и доверять ему не стоит. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия начнет «вторжение» на Украину 16 февраля. Также звучала дата 15 февраля. Однако сегодня издание Politico со ссылкой на эксперта по российским вооруженным силам Майкла Кофмана написало, что российские вооруженные силы «перенесли» вторжение на Украину на 20 февраля 2022 года. Дата выбрана из-за завершения Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет президент Украины Владимир Зеленский.