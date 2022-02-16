Бизнесмен, подставивший Куйвашева, заглаживает вину через ЕР

17 февраля 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Валерий Савельев помогает Куйвашеву и Орлову закрыть позицию в «Единой России», оправдываясь за сенсационное поражение в сентябре 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Елена Бондаренко может стать координатором «Единой России» (ЕР) по Екатеринбургу. По словам информированного источника URA.RU, это взнос ее покровителя, секретаря Чкаловского отделения ЕР Валерия Савельева (AVS Group) в покрытие своего провала на выборах в заксобрание в 2021 году, создавшего проблемы для свердловских и городских властей. «В [свердловском] исполкоме [„Единой России“] есть должность координатора по Екатеринбургу, эта позиция сейчас не закрыта. Скорее всего, ее займет Бондаренко, которая будет координировать работу районных отделений ЕР в Екатеринбурге, доводить до них решения исполкома. Бондаренко — грамотный и эффективный специалист. Переводя ее на эту должность, Савельев как бы заглаживает свою вину за поражение в [сентябре 2021-го]», — поделился источник. Тогда Савельев, работавший в областном парламенте с 2005 года, неожиданно проиграл лидеру свердловской КПРФ Александру Ивачеву в Чкаловском округе Екатеринбурга. Этот округ — единственный в уральской столице и один из двух одномандатных округов в регионе, где победила оппозиция. Лидером списков «Единой России», основным лицом на тех выборах был губернатор Евгений Куйвашев (в январе 2022-го он возглавил свердловскую ячейку ЕР). Участники разбора полетов пришли к выводу, что одной из основных причин поражения Савельева было его бездействие на всем протяжении кампании. Хотя Савельева якобы предупреждали о возможных последствиях. Новость по теме Мэр Екатеринбурга настроил олигарха на переизбрание Куйвашева В конце 2021-го Савельев на встрече с мэром Алексеем Орловым (в январе он стал первым замом Куйвашева в ЕР), дал понять, что готов оказывать посильную помощь ему и Куйвашеву. И Орлов сохранил бизнесмена в статусе секретаря Чкаловской «Единой России». Еще один собеседник агентства — близкий к партии — описал ситуацию с возможным назначением Бондаренко под другим углом: она просто ищет работу (в 2021-м Бондаренко лишилась зарплаты в гордуме), а Савельев ей в этом помогает. «Бондаренко сейчас пытается выторговать для себя должность повыше координатора. Но это вряд ли получится», — отметил инсайдер. Сама депутат не ответила на звонок корреспондента. А вице-президент AVS Group, представитель Савельева Андрей Станкевич сказал URA.RU, что на данный момент Бондаренко помогает Савельеву в Чкаловской ЕР, и каких-либо предложений о ее переходе на другое место пока не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат гордумы Елена Бондаренко может стать координатором «Единой России» (ЕР) по Екатеринбургу. По словам информированного источника URA.RU, это взнос ее покровителя, секретаря Чкаловского отделения ЕР Валерия Савельева (AVS Group) в покрытие своего провала на выборах в заксобрание в 2021 году, создавшего проблемы для свердловских и городских властей. «В [свердловском] исполкоме [„Единой России“] есть должность координатора по Екатеринбургу, эта позиция сейчас не закрыта. Скорее всего, ее займет Бондаренко, которая будет координировать работу районных отделений ЕР в Екатеринбурге, доводить до них решения исполкома. Бондаренко — грамотный и эффективный специалист. Переводя ее на эту должность, Савельев как бы заглаживает свою вину за поражение в [сентябре 2021-го]», — поделился источник. Тогда Савельев, работавший в областном парламенте с 2005 года, неожиданно проиграл лидеру свердловской КПРФ Александру Ивачеву в Чкаловском округе Екатеринбурга. Этот округ — единственный в уральской столице и один из двух одномандатных округов в регионе, где победила оппозиция. Лидером списков «Единой России», основным лицом на тех выборах был губернатор Евгений Куйвашев (в январе 2022-го он возглавил свердловскую ячейку ЕР). Участники разбора полетов пришли к выводу, что одной из основных причин поражения Савельева было его бездействие на всем протяжении кампании. Хотя Савельева якобы предупреждали о возможных последствиях. В конце 2021-го Савельев на встрече с мэром Алексеем Орловым (в январе он стал первым замом Куйвашева в ЕР), дал понять, что готов оказывать посильную помощь ему и Куйвашеву. И Орлов сохранил бизнесмена в статусе секретаря Чкаловской «Единой России». Еще один собеседник агентства — близкий к партии — описал ситуацию с возможным назначением Бондаренко под другим углом: она просто ищет работу (в 2021-м Бондаренко лишилась зарплаты в гордуме), а Савельев ей в этом помогает. «Бондаренко сейчас пытается выторговать для себя должность повыше координатора. Но это вряд ли получится», — отметил инсайдер. Сама депутат не ответила на звонок корреспондента. А вице-президент AVS Group, представитель Савельева Андрей Станкевич сказал URA.RU, что на данный момент Бондаренко помогает Савельеву в Чкаловской ЕР, и каких-либо предложений о ее переходе на другое место пока не поступало.