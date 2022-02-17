Мизулина предложила запретить оскорбления президента в СМИ

17 февраля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Мизулина возмутилась эфиром телеканала Euronews Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России нужно запретить на законодательном уровне распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. «Я считаю, что нужно законодательно запретить распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента России <…> Сегодня „Лига безопасного интернета“ обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру по этому поводу», — написала Мизулина. Мизулина привела пример, когда «в эфире русской редакции Euronews было озвучено следующее оскорбительное и экстремистское заявление» о президенте РФ Владимире Путине. По словам члена Общественной палаты, на территории России нужно прекратить вещание этого канала. Ранее Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада. По ее словам, Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России нужно запретить на законодательном уровне распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. «Я считаю, что нужно законодательно запретить распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента России <…> Сегодня „Лига безопасного интернета“ обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру по этому поводу», — написала Мизулина. Мизулина привела пример, когда «в эфире русской редакции Euronews было озвучено следующее оскорбительное и экстремистское заявление» о президенте РФ Владимире Путине. По словам члена Общественной палаты, на территории России нужно прекратить вещание этого канала. Ранее Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада. По ее словам, Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России.