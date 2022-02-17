Мизулина предложила запретить оскорбления президента в СМИ

В России нужно запретить на законодательном уровне распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.
«Я считаю, что нужно законодательно запретить распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента России <…> Сегодня „Лига безопасного интернета“ обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру по этому поводу», — написала Мизулина.
Мизулина привела пример, когда «в эфире русской редакции Euronews было озвучено следующее оскорбительное и экстремистское заявление» о президенте РФ Владимире Путине. По словам члена Общественной палаты, на территории России нужно прекратить вещание этого канала.
Ранее Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада. По ее словам, Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России.
В России нужно запретить на законодательном уровне распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. «Я считаю, что нужно законодательно запретить распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента России <…> Сегодня „Лига безопасного интернета“ обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру по этому поводу», — написала Мизулина. Мизулина привела пример, когда «в эфире русской редакции Euronews было озвучено следующее оскорбительное и экстремистское заявление» о президенте РФ Владимире Путине. По словам члена Общественной палаты, на территории России нужно прекратить вещание этого канала. Ранее Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада. По ее словам, Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России.