Мизулина предложила запретить оскорбления президента в СМИ

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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, мизулина екатерина
Мизулина возмутилась эфиром телеканала Euronews Фото:

В России нужно запретить на законодательном уровне распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

«Я считаю, что нужно законодательно запретить распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента России <…> Сегодня „Лига безопасного интернета“ обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру по этому поводу», — написала Мизулина.

Мизулина привела пример, когда «в эфире русской редакции Euronews было озвучено следующее оскорбительное и экстремистское заявление» о президенте РФ Владимире Путине. По словам члена Общественной палаты, на территории России нужно прекратить вещание этого канала.

Ранее Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада. По ее словам, Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России.

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В России нужно запретить на законодательном уровне распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. «Я считаю, что нужно законодательно запретить распространение информации, содержащей оскорбления в адрес действующего президента России <…> Сегодня „Лига безопасного интернета“ обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру по этому поводу», — написала Мизулина. Мизулина привела пример, когда «в эфире русской редакции Euronews было озвучено следующее оскорбительное и экстремистское заявление» о президенте РФ Владимире Путине. По словам члена Общественной палаты, на территории России нужно прекратить вещание этого канала. Ранее Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в разрушении РФ по заказу Запада. По ее словам, Алишер Моргенштерн получал деньги от стран Запада и действовал по их методичке, ведя деструктивную работу в отношении России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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