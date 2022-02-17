Кремль: о здоровье внуков Путина заботятся должным образом

О здоровье внуков президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии в стране относятся должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во время прошедшего сегодня в Москве конференц-колла, представителя президента РФ спросили, имеют ли внуки Путина антитела к коронавирусу. «Об их [внуках] здоровье заботятся должным образом», — ответил Песков.
Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал недавние слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, заявившего, что в Москве у всех детей в возрасте от шести до 11 лет имеются антитела к инфекции. По словам Пескова, в Кремле понимают, что многие дети уже переболели коронавирусом, в том числе бессимптомно.
О здоровье внуков президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии в стране относятся должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во время прошедшего сегодня в Москве конференц-колла, представителя президента РФ спросили, имеют ли внуки Путина антитела к коронавирусу. «Об их [внуках] здоровье заботятся должным образом», — ответил Песков. Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал недавние слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, заявившего, что в Москве у всех детей в возрасте от шести до 11 лет имеются антитела к инфекции. По словам Пескова, в Кремле понимают, что многие дети уже переболели коронавирусом, в том числе бессимптомно.