Кремль: о здоровье внуков Путина заботятся должным образом

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Владимир Путин на заводе
О внуках Владимира Путина в условиях пандемии заботятся достаточно, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

О здоровье внуков президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии в стране относятся должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время прошедшего сегодня в Москве конференц-колла, представителя президента РФ спросили, имеют ли внуки Путина антитела к коронавирусу. «Об их [внуках] здоровье заботятся должным образом», — ответил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал недавние слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, заявившего, что в Москве у всех детей в возрасте от шести до 11 лет имеются антитела к инфекции. По словам Пескова, в Кремле понимают, что многие дети уже переболели коронавирусом, в том числе бессимптомно.

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О здоровье внуков президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии в стране относятся должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во время прошедшего сегодня в Москве конференц-колла, представителя президента РФ спросили, имеют ли внуки Путина антитела к коронавирусу. «Об их [внуках] здоровье заботятся должным образом», — ответил Песков. Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал недавние слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, заявившего, что в Москве у всех детей в возрасте от шести до 11 лет имеются антитела к инфекции. По словам Пескова, в Кремле понимают, что многие дети уже переболели коронавирусом, в том числе бессимптомно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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