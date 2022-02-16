В Москве не нашли детей, не болевших коронавирусом

Центр им. Гамалеи не смог найти детей без антител для проведения клинических испытаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей в возрасте 6-11 лет, которые бы ни разу не переболели COVID-19. Об этом сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — рассказал Гинцбург в беседе с «Интерфаксом». По словам академика, для запуска испытаний рассматривали возможность поиска детей без антител за пределами Москвы. Однако пока организовать это практически нереально.

В связи с этим в протокол клинических исследований приходится вносить изменения, уточнил Гинцбург. «Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц»., — заявил он. Тем не менее, испытания должны начаться в запланированные сроки.

Ранее Гинцбург анонсировал даты исследований вакцины от COVID для детей Академик говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата.

В России начали проводить клинические испытания вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Их будут прививать «Спутником М», который сделан на основе российской вакцины «Спутник V». Для детей концентрацию препарата уменьшили. Несовершеннолетних будут прививать с согласия родителей, если они старше 15 лет, то с согласия их самих.

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