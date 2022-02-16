16 февраля 2022

Пермские власти: ТЦ «Эспланада» открылся незаконно

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, здание тц эспланада
На момент открытия были получены не все разрешения Фото:

В министерстве имущества Пермского края заявили, что торговый центр iMALL «Эспланада» открылся 12 февраля незаконно. Разрешения на ввод здания в эксплуатацию на тот момент у застройщика не было. Об этом сообщили в минимущества URA.RU.

«Положительное заключение Госстройнадзора о соответствии объекта нормам и требованиям технических регламентов было получено застройщиком 10 февраля, а в минимущества он обратился в конце рабочего дня 11 февраля. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного в границах улиц Попова-Монастырская-Осинская-Петропавловская, было выдано только 16 февраля в 16:00», — указали URA.RU в пресс-службе минимущества.

В минимущества добавили, что эксплуатация любого объекта капитального строительства, в том числе торгового центра, без разрешения на его ввод в эксплуатацию запрещена и влечет наложение административного штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом в ведомстве уточнили, что пока неизвестно, будет ли назначен штраф. Юридической оценкой действия застройщика будут заниматься контрольно-надзорные органы, в том числе прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что сам застройщик прокомментировал ситуацию 16 февраля. Он заявил, что торговый центр открылся со всеми выданными разрешениями.

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В министерстве имущества Пермского края заявили, что торговый центр iMALL «Эспланада» открылся 12 февраля незаконно. Разрешения на ввод здания в эксплуатацию на тот момент у застройщика не было. Об этом сообщили в минимущества URA.RU. «Положительное заключение Госстройнадзора о соответствии объекта нормам и требованиям технических регламентов было получено застройщиком 10 февраля, а в минимущества он обратился в конце рабочего дня 11 февраля. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного в границах улиц Попова-Монастырская-Осинская-Петропавловская, было выдано только 16 февраля в 16:00», — указали URA.RU в пресс-службе минимущества. В минимущества добавили, что эксплуатация любого объекта капитального строительства, в том числе торгового центра, без разрешения на его ввод в эксплуатацию запрещена и влечет наложение административного штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом в ведомстве уточнили, что пока неизвестно, будет ли назначен штраф. Юридической оценкой действия застройщика будут заниматься контрольно-надзорные органы, в том числе прокуратура. Ранее URA.RU сообщало, что сам застройщик прокомментировал ситуацию 16 февраля. Он заявил, что торговый центр открылся со всеми выданными разрешениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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