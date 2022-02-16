Отмена реформы МСУ в Челябинске тормозится из-за Москвы

Разработчики нового закона забыли о трех «пилотных» городах муниципальной реформы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разработчики проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» забыли о существовании Челябинска и еще двух «пилотных» городов, ставших полигонами муниципальной реформы в 2014 году. Это поставило под вопрос отмену ее результатов, следует из обсуждения на комитете по законодательству заксобрания Челябинской области 17 февраля.

«Действие переходного периода с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года предлагается распространить на города с внутригородскими районами. На сегодня это Самара, Челябинск и Махачкала. Разработчики законопроекта упустили их наличие», — заметил член комитета Анатолий Брагин, озвучив подготовленную ЗСО поправку в законопроект.

Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году, при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Итогом стала двухуровневая система: каждый район является отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, а глав определяют депутаты. Горожане выбирают 170 депутатов семи райсоветов, из которых формируется гордума.

Ранее советник губернатора Владимир Мякуш заявил URA.RU, что к 2024 году райсоветы будут ликвидированы. Жители областного центра начнут выбирать гордуму напрямую.