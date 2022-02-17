Иммунолог назвала необычный способ избежать заражения «Омикроном»

17 февраля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Влажность воздуха в жилом помещении должна составлять 60% Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человек станет менее подвержен заражению штаммом коронавируса «Омикрон», если в помещении есть увлажнитель воздуха. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным „Омикроном“ и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы 25-50%, особенно ночью, когда мы спим. Таким образом, человек быстрее восстановит слизистую, быстрее выздоровеет. А для здорового человека — меньше шансов, что заболеет», — сказала Ирина Ярцева. По словам врача, у человека с сухой слизистой больше шансов заболеть коронавирусом. «Человеку с пересушенной слизистой достаточно даже несколько частичек „Омикрона“ в носу, чтобы он начал распространяться. А если она хорошо увлажнена, на ней достаточное количество слизи, она омывается постоянно, и даже несколько частичек „Омикрона“ быстренько смоются и никуда не распространятся», — добавила иммунолог. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU выразила мнение, что увлажнение комнат никак не сказывается на снижении распространения COVID-19, однако эта процедура рекомендуется при других инфекционных заболеваниях. «Человек чувствует себя комфортнее, когда нос не пересыхает, и там сложнее вирусам осесть на хорошо увлаженной оболочке. Кроме того, при влажном воздухе бактерий будет меньше летать. Но это не касаемо только данной пандемии, а касаемо любой вирусной инфекции», — подчеркнула собеседница агентства. Она уточнила, что в помещении влажность воздуха должна составлять 60%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человек станет менее подвержен заражению штаммом коронавируса «Омикрон», если в помещении есть увлажнитель воздуха. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным „Омикроном“ и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы 25-50%, особенно ночью, когда мы спим. Таким образом, человек быстрее восстановит слизистую, быстрее выздоровеет. А для здорового человека — меньше шансов, что заболеет», — сказала Ирина Ярцева. По словам врача, у человека с сухой слизистой больше шансов заболеть коронавирусом. «Человеку с пересушенной слизистой достаточно даже несколько частичек „Омикрона“ в носу, чтобы он начал распространяться. А если она хорошо увлажнена, на ней достаточное количество слизи, она омывается постоянно, и даже несколько частичек „Омикрона“ быстренько смоются и никуда не распространятся», — добавила иммунолог. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU выразила мнение, что увлажнение комнат никак не сказывается на снижении распространения COVID-19, однако эта процедура рекомендуется при других инфекционных заболеваниях. «Человек чувствует себя комфортнее, когда нос не пересыхает, и там сложнее вирусам осесть на хорошо увлаженной оболочке. Кроме того, при влажном воздухе бактерий будет меньше летать. Но это не касаемо только данной пандемии, а касаемо любой вирусной инфекции», — подчеркнула собеседница агентства. Она уточнила, что в помещении влажность воздуха должна составлять 60%.