URA.RU вошло в топ-50 лучших работодателей России

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
URA.RU стало лучшим работодателем-СМИ в сегменте небольших компаний Фото:

Российское информационное агентство URA.RU по итогам 2021 года вошло в топ-50 рейтинга лучших работодателей России по версии крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в стране HeadHunter. Агентство заняло в этом рейтинге 43 место.

Согласно представленному рекрутинговой компанией рейтингу, URA.RU заняло первое место среди всех представленных в сегменте небольших компаний СМИ. В общем рейтинге агентство занимает 43 место. «Благодарим тех, кто высоко оценил URA.RU. В агентстве очень хорошо работает карьерный лифт: сотрудники быстро растут в статусе — в зависимости от результатов работы — и постоянно повышают квалификацию. Руководство компании поощряет многие инициативы и дает им воплотиться. У нас ценят мечты людей, и это важно», — прокомментировал шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов.

По итогам прошлого года, URA.RU также попало в топ-100 рейтинга. Агентство тогда заняло 98 место.

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Российское информационное агентство URA.RU по итогам 2021 года вошло в топ-50 рейтинга лучших работодателей России по версии крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в стране HeadHunter. Агентство заняло в этом рейтинге 43 место. Согласно представленному рекрутинговой компанией рейтингу, URA.RU заняло первое место среди всех представленных в сегменте небольших компаний СМИ. В общем рейтинге агентство занимает 43 место. «Благодарим тех, кто высоко оценил URA.RU. В агентстве очень хорошо работает карьерный лифт: сотрудники быстро растут в статусе — в зависимости от результатов работы — и постоянно повышают квалификацию. Руководство компании поощряет многие инициативы и дает им воплотиться. У нас ценят мечты людей, и это важно», — прокомментировал шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. По итогам прошлого года, URA.RU также попало в топ-100 рейтинга. Агентство тогда заняло 98 место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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