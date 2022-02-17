URA.RU вошло в топ-50 лучших работодателей России

17 февраля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

URA.RU стало лучшим работодателем-СМИ в сегменте небольших компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU Российское информационное агентство URA.RU по итогам 2021 года вошло в топ-50 рейтинга лучших работодателей России по версии крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в стране HeadHunter. Агентство заняло в этом рейтинге 43 место. Согласно представленному рекрутинговой компанией рейтингу , URA.RU заняло первое место среди всех представленных в сегменте небольших компаний СМИ. В общем рейтинге агентство занимает 43 место. «Благодарим тех, кто высоко оценил URA.RU. В агентстве очень хорошо работает карьерный лифт: сотрудники быстро растут в статусе — в зависимости от результатов работы — и постоянно повышают квалификацию. Руководство компании поощряет многие инициативы и дает им воплотиться. У нас ценят мечты людей, и это важно», — прокомментировал шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. По итогам прошлого года, URA.RU также попало в топ-100 рейтинга. Агентство тогда заняло 98 место. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российское информационное агентство URA.RU по итогам 2021 года вошло в топ-50 рейтинга лучших работодателей России по версии крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в стране HeadHunter. Агентство заняло в этом рейтинге 43 место. Согласно представленному рекрутинговой компанией рейтингу, URA.RU заняло первое место среди всех представленных в сегменте небольших компаний СМИ. В общем рейтинге агентство занимает 43 место. «Благодарим тех, кто высоко оценил URA.RU. В агентстве очень хорошо работает карьерный лифт: сотрудники быстро растут в статусе — в зависимости от результатов работы — и постоянно повышают квалификацию. Руководство компании поощряет многие инициативы и дает им воплотиться. У нас ценят мечты людей, и это важно», — прокомментировал шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. По итогам прошлого года, URA.RU также попало в топ-100 рейтинга. Агентство тогда заняло 98 место.