Жена убитого свердловского бизнесмена раскрыла детали следствия

Подозреваемого отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первоуральский суд (Свердловская область) отправил под домашний арест Фарида Темиргалиева, подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Старцева. Найти Темиргалиева помог анализ биллинга. В день убийства он с товарищем находился в том же лесу, где был Старцев. Об этом журналистам рассказала жена погибшего Вероника Старцева.

«По предварительной информации, Фарид и Ильфат были на охоте. А разрешение было им выдано задним числом. Они не отрицают, что были в лесу. Темиргалиев говорит, что не убивал мужа, конфликтов у них не было. Экспертиза показала, что оружие, из которого стреляли, принадлежит Темиргалиеву», — рассказала Старцева изданию «КП-Урал».

Она уточнила, что Евгений с Фаридом знакомы не были, но с детства дружили с Ильфатом. «Ильфат отказался давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Вот такая амнезия у него», — уточнила Вероника.

Семья Старцева подала апелляцию на решение первой инстанции. Они надеются, что Темиргалиева отправят в СИЗО.

Старцев пропал 9 сентября — вечером он уехал на квадроцикле на охоту в лес рядом с садом «Барсучья горка». На следующий день его супруга обратилась с заявлением в полицию. В розыске принимали участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, охотоведы и спасатели. Тело Старцева нашли недалеко от места его проживания. Рядом с ним было обнаружено ружье.

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