16 февраля 2022

В Миассе штурмуют офис приставов из-за массового списания денег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Банковские карты жителей оказались пустыми Фото:

У части жителей Миасса (Челябинская область) произошло списание средств с банковских карт. Жители выстроились в очередь к судебным приставам, так как дозвониться до службы нереально, сообщили в социальных сетях.

«Пришли те, у кого в последние два-три дня неожиданно с карт списали все денежные средства. Под арестом также оказались машины и квартиры», — написали в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

Один из жителей поделился в комментариях, что арестовывают даже карты с социальными выплатами. У некоторых, вероятно из-за ошибки, списали средства за уже погашенные судебные производства.

В пресс-службе УФСПП URA.RU заявили, что данную ситуацию развивает так называемая секта свидетелей СССР. Эти люди сознательно отказываются оплачивать различные счета, так как считают, что являются гражданами СССР, а не России. Одна из жительниц ХМАО даже подала иск в суд с требованием признать факт незаконности распада СССР.

Житель Кыштыма также отказывался оплачивать счета, ссылаясь на гражданство СССР. Долг удалось частично списать с помощью ареста квартиры мужчины. Его автомобиль объявлен в розыск.

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У части жителей Миасса (Челябинская область) произошло списание средств с банковских карт. Жители выстроились в очередь к судебным приставам, так как дозвониться до службы нереально, сообщили в социальных сетях. «Пришли те, у кого в последние два-три дня неожиданно с карт списали все денежные средства. Под арестом также оказались машины и квартиры», — написали в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». Один из жителей поделился в комментариях, что арестовывают даже карты с социальными выплатами. У некоторых, вероятно из-за ошибки, списали средства за уже погашенные судебные производства. В пресс-службе УФСПП URA.RU заявили, что данную ситуацию развивает так называемая секта свидетелей СССР. Эти люди сознательно отказываются оплачивать различные счета, так как считают, что являются гражданами СССР, а не России. Одна из жительниц ХМАО даже подала иск в суд с требованием признать факт незаконности распада СССР. Житель Кыштыма также отказывался оплачивать счета, ссылаясь на гражданство СССР. Долг удалось частично списать с помощью ареста квартиры мужчины. Его автомобиль объявлен в розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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