Банковские карты жителей оказались пустыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У части жителей Миасса (Челябинская область) произошло списание средств с банковских карт. Жители выстроились в очередь к судебным приставам, так как дозвониться до службы нереально, сообщили в социальных сетях.

«Пришли те, у кого в последние два-три дня неожиданно с карт списали все денежные средства. Под арестом также оказались машины и квартиры», — написали в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

Один из жителей поделился в комментариях, что арестовывают даже карты с социальными выплатами. У некоторых, вероятно из-за ошибки, списали средства за уже погашенные судебные производства.

В пресс-службе УФСПП URA.RU заявили, что данную ситуацию развивает так называемая секта свидетелей СССР. Эти люди сознательно отказываются оплачивать различные счета, так как считают, что являются гражданами СССР, а не России. Одна из жительниц ХМАО даже подала иск в суд с требованием признать факт незаконности распада СССР.

Житель Кыштыма также отказывался оплачивать счета, ссылаясь на гражданство СССР. Долг удалось частично списать с помощью ареста квартиры мужчины. Его автомобиль объявлен в розыск.