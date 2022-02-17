Путин потребовал увеличить доходы россиян 17 февраля 2022 в 20:19 Размер текста - 17 + Владимир Путин отметил, что российская экономика показала хороший результат Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Доходы россиян должны вырасти минимум на 2,5%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком. «В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Эту задачу обязательно нужно решить. Увеличение доходов должно опираться не только на меры поддержки и экономический рост», — пояснил он. Запись совещания содержится на официальном сайте президента РФ. Увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост, приводит информацию RT. Основной проблемой российской экономики является скачок инфляционных показателей. По его мнению, увеличение цен носит глобальный характер и вызвано мягкой бюджетной политикой некоторых стран, добавляет телеканал 360. Он также отметил, что российская экономика показала хороший результат. Уровень ВВП, по данным президента, вырос на 4,6%, тем самым, превысив докризисный уровень. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Доходы россиян должны вырасти минимум на 2,5%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком. «В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Эту задачу обязательно нужно решить. Увеличение доходов должно опираться не только на меры поддержки и экономический рост», — пояснил он. Запись совещания содержится на официальном сайте президента РФ. Увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост, приводит информацию RT. Основной проблемой российской экономики является скачок инфляционных показателей. По его мнению, увеличение цен носит глобальный характер и вызвано мягкой бюджетной политикой некоторых стран, добавляет телеканал 360. Он также отметил, что российская экономика показала хороший результат. Уровень ВВП, по данным президента, вырос на 4,6%, тем самым, превысив докризисный уровень. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям