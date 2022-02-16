Путин присвоил новое звание главе курганского СУ СК

Богдан Францишко получил новое звание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Звание генерал-лейтенант юстиции присвоено руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудника Следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции […] Францишко Богдану Валерьевичу», — сказано в указе о присвоении высших воинских званий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко был назначен в октябре 2019 года. До назначения в Курган он занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Предыдущий руководитель зауральского СУ СК Петр Крупеня в ноябре 2018 года переехал в Псков. Практически год обязанности руководителя управления исполнял его первый заместитель Дмитрий Цымбаленко.