16 февраля 2022

Путин присвоил новое звание главе курганского СУ СК

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9 мая. Курган, францишко богдан
Богдан Францишко получил новое звание Фото:

Звание генерал-лейтенант юстиции присвоено руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудника Следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции […] Францишко Богдану Валерьевичу», — сказано в указе о присвоении высших воинских званий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко был назначен в октябре 2019 года. До назначения в Курган он занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Предыдущий руководитель зауральского СУ СК Петр Крупеня в ноябре 2018 года переехал в Псков. Практически год обязанности руководителя управления исполнял его первый заместитель Дмитрий Цымбаленко.

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Звание генерал-лейтенант юстиции присвоено руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Присвоить высшие специальные звания сотрудника Следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции […] Францишко Богдану Валерьевичу», — сказано в указе о присвоении высших воинских званий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко был назначен в октябре 2019 года. До назначения в Курган он занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Предыдущий руководитель зауральского СУ СК Петр Крупеня в ноябре 2018 года переехал в Псков. Практически год обязанности руководителя управления исполнял его первый заместитель Дмитрий Цымбаленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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