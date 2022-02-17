17 февраля 2022

Российский борец с коррупцией получил срок за взятку

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Живитченко получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима Фото:

В Воронеже бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Александру Живитченко дали срок за получение взятки. Суд установил, что Живитченко в течение трех месяцев 2021 года получил взятку в размере 125 тысяч рублей, сообщили в прокурате Воронежской области.

«Он (Александр Живитченко — прим. URA.RU) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Как установлено судом, в течение трех месяцев 2021 года Живитченко получил от лица, осуществляющего незаконную деятельность по „обналичиванию“ денежных средств, взятку в размере 125 тысяч рублей за неисполнение своих служебных обязанностей, а именно — не пресечение преступных действий взяткодателя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Живитченко назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исполнительной колонии общего режима. Помимо этого, суд лишил экс-борца с коррупцией права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, которые связаны с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на 3 года.

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В Воронеже бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Александру Живитченко дали срок за получение взятки. Суд установил, что Живитченко в течение трех месяцев 2021 года получил взятку в размере 125 тысяч рублей, сообщили в прокурате Воронежской области. «Он (Александр Живитченко — прим. URA.RU) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Как установлено судом, в течение трех месяцев 2021 года Живитченко получил от лица, осуществляющего незаконную деятельность по „обналичиванию“ денежных средств, взятку в размере 125 тысяч рублей за неисполнение своих служебных обязанностей, а именно — не пресечение преступных действий взяткодателя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Живитченко назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исполнительной колонии общего режима. Помимо этого, суд лишил экс-борца с коррупцией права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, которые связаны с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на 3 года.
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