Российский борец с коррупцией получил срок за взятку

18 февраля 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

Живитченко получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Воронеже бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Александру Живитченко дали срок за получение взятки. Суд установил, что Живитченко в течение трех месяцев 2021 года получил взятку в размере 125 тысяч рублей, сообщили в прокурате Воронежской области. «Он (Александр Живитченко — прим. URA.RU) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Как установлено судом, в течение трех месяцев 2021 года Живитченко получил от лица, осуществляющего незаконную деятельность по „обналичиванию“ денежных средств, взятку в размере 125 тысяч рублей за неисполнение своих служебных обязанностей, а именно — не пресечение преступных действий взяткодателя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Живитченко назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исполнительной колонии общего режима. Помимо этого, суд лишил экс-борца с коррупцией права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, которые связаны с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на 3 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Воронеже бывшему заместителю начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Александру Живитченко дали срок за получение взятки. Суд установил, что Живитченко в течение трех месяцев 2021 года получил взятку в размере 125 тысяч рублей, сообщили в прокурате Воронежской области. «Он (Александр Живитченко — прим. URA.RU) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Как установлено судом, в течение трех месяцев 2021 года Живитченко получил от лица, осуществляющего незаконную деятельность по „обналичиванию“ денежных средств, взятку в размере 125 тысяч рублей за неисполнение своих служебных обязанностей, а именно — не пресечение преступных действий взяткодателя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Живитченко назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исполнительной колонии общего режима. Помимо этого, суд лишил экс-борца с коррупцией права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, которые связаны с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на 3 года.