17 февраля 2022

В России хотят обеспечить пенсией бездомных

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Будапешта. Венгрия, попрошайка, бомж, бездомный, нищий, лежак, прожиточный минимум
Предлагается организовать для бездомных аналог МФЦ Фото:

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы предложили создать для бездомных людей аналог Многофункциональных центров (МФЦ) с целью помощи с документаций, в том числе и с получением права на пособия и пенсию. Инициативу поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

«Может быть, нам стоит двигаться к условному МФЦ для бездомных. Чтобы каждый из них понимал, какие услуги есть и куда обратиться», — передает «Парламентская газета» слова замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксаны Шалыгиной.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений, которые были разработаны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В соответствии с поручениями, до 1 мая 2022 года кабмин и региональная власть должны подготовить предложения по регистрации бездомных, в том числе через портал госуслуг.

Глава государства подчеркнул, что людям без определенного места жительства нужно обеспечить право на пенсионное обеспечение и медицинскую помощь по месту пребывания. Помимо этого, необходимо продумать меры государственной поддержки некоммерческих организаций, которые помогают людям без жилья.

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В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы предложили создать для бездомных людей аналог Многофункциональных центров (МФЦ) с целью помощи с документаций, в том числе и с получением права на пособия и пенсию. Инициативу поддержали в Госдуме и Совете Федерации. «Может быть, нам стоит двигаться к условному МФЦ для бездомных. Чтобы каждый из них понимал, какие услуги есть и куда обратиться», — передает «Парламентская газета» слова замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксаны Шалыгиной. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений, которые были разработаны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В соответствии с поручениями, до 1 мая 2022 года кабмин и региональная власть должны подготовить предложения по регистрации бездомных, в том числе через портал госуслуг. Глава государства подчеркнул, что людям без определенного места жительства нужно обеспечить право на пенсионное обеспечение и медицинскую помощь по месту пребывания. Помимо этого, необходимо продумать меры государственной поддержки некоммерческих организаций, которые помогают людям без жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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