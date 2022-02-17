В России хотят обеспечить пенсией бездомных

18 февраля 2022 в 05:58 Размер текста - 17 +

Предлагается организовать для бездомных аналог МФЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы предложили создать для бездомных людей аналог Многофункциональных центров (МФЦ) с целью помощи с документаций, в том числе и с получением права на пособия и пенсию. Инициативу поддержали в Госдуме и Совете Федерации. «Может быть, нам стоит двигаться к условному МФЦ для бездомных. Чтобы каждый из них понимал, какие услуги есть и куда обратиться», — передает «Парламентская газета» слова замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксаны Шалыгиной. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений, которые были разработаны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В соответствии с поручениями, до 1 мая 2022 года кабмин и региональная власть должны подготовить предложения по регистрации бездомных, в том числе через портал госуслуг. Глава государства подчеркнул, что людям без определенного места жительства нужно обеспечить право на пенсионное обеспечение и медицинскую помощь по месту пребывания. Помимо этого, необходимо продумать меры государственной поддержки некоммерческих организаций, которые помогают людям без жилья. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы предложили создать для бездомных людей аналог Многофункциональных центров (МФЦ) с целью помощи с документаций, в том числе и с получением права на пособия и пенсию. Инициативу поддержали в Госдуме и Совете Федерации. «Может быть, нам стоит двигаться к условному МФЦ для бездомных. Чтобы каждый из них понимал, какие услуги есть и куда обратиться», — передает «Парламентская газета» слова замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксаны Шалыгиной. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений, которые были разработаны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В соответствии с поручениями, до 1 мая 2022 года кабмин и региональная власть должны подготовить предложения по регистрации бездомных, в том числе через портал госуслуг. Глава государства подчеркнул, что людям без определенного места жительства нужно обеспечить право на пенсионное обеспечение и медицинскую помощь по месту пребывания. Помимо этого, необходимо продумать меры государственной поддержки некоммерческих организаций, которые помогают людям без жилья.