Ученые назвали восемь симптомов «Омикрона» у вакцинированных

18 февраля 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Чаще всего заболевшие отмечают лихорадку Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» у полностью вакцинированных людей проявляются восемь симптомов. Об этом сообщает европейское издание по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance со ссылкой на норвежских ученых. Исследователи утверждают, что основными симптомами «омикрон»-штамма у привитых являются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка, чихание. У некоторых пациентов отмечают снижение аппетита, вкуса, обоняние и затрудненное дыхание. В разговоре с URA.RU ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова предупредила, что коронавирус вызывает у человека большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы, якобы указывающие на COVID-19. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» у полностью вакцинированных людей проявляются восемь симптомов. Об этом сообщает европейское издание по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance со ссылкой на норвежских ученых. Исследователи утверждают, что основными симптомами «омикрон»-штамма у привитых являются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка, чихание. У некоторых пациентов отмечают снижение аппетита, вкуса, обоняние и затрудненное дыхание. В разговоре с URA.RU ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова предупредила, что коронавирус вызывает у человека большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы, якобы указывающие на COVID-19. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».