17 февраля 2022

Ученые назвали восемь симптомов «Омикрона» у вакцинированных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, заболевание, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid19, измерение температуры, коронавирус
Чаще всего заболевшие отмечают лихорадку Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

При заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» у полностью вакцинированных людей проявляются восемь симптомов. Об этом сообщает европейское издание по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance со ссылкой на норвежских ученых.

Исследователи утверждают, что основными симптомами «омикрон»-штамма у привитых являются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка, чихание. У некоторых пациентов отмечают снижение аппетита, вкуса, обоняние и затрудненное дыхание.

В разговоре с URA.RU ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова предупредила, что коронавирус вызывает у человека большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы, якобы указывающие на COVID-19. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» у полностью вакцинированных людей проявляются восемь симптомов. Об этом сообщает европейское издание по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance со ссылкой на норвежских ученых. Исследователи утверждают, что основными симптомами «омикрон»-штамма у привитых являются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка, чихание. У некоторых пациентов отмечают снижение аппетита, вкуса, обоняние и затрудненное дыхание. В разговоре с URA.RU ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова предупредила, что коронавирус вызывает у человека большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы, якобы указывающие на COVID-19. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...