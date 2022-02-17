Ученые назвали восемь симптомов «Омикрона» у вакцинированных

При заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» у полностью вакцинированных людей проявляются восемь симптомов. Об этом сообщает европейское издание по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance со ссылкой на норвежских ученых.
Исследователи утверждают, что основными симптомами «омикрон»-штамма у привитых являются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка, чихание. У некоторых пациентов отмечают снижение аппетита, вкуса, обоняние и затрудненное дыхание.
В разговоре с URA.RU ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова предупредила, что коронавирус вызывает у человека большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы, якобы указывающие на COVID-19. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».
При заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» у полностью вакцинированных людей проявляются восемь симптомов. Об этом сообщает европейское издание по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance со ссылкой на норвежских ученых. Исследователи утверждают, что основными симптомами «омикрон»-штамма у привитых являются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли, лихорадка, чихание. У некоторых пациентов отмечают снижение аппетита, вкуса, обоняние и затрудненное дыхание. В разговоре с URA.RU ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова предупредила, что коронавирус вызывает у человека большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы, якобы указывающие на COVID-19. А ученые Сеченовского университета пришли к выводу, что коронавирус может временно снижать уровень тестостерона у переболевших, передает «Национальная служба новостей».