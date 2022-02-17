17 февраля 2022
16 февраля 2022

В Кургане уволили беременного курьера

© Служба новостей «URA.RU»
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Почтальон Екатерина Могильникова. Екатеринбург, могильникова екатерина
Девушку незаконно уволили из компании, связанной с курьерскими услугами (архивное фото) Фото:

В Кургане беременную девушку незаконно уволили из компании, связанной с курьерскими услугами. Данное сообщение было размещено 18 февраля на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. Позже приказ об увольнении был отменен.

«Установлено, что трудовые отношения между работодателем и работником расторгнуты на основании п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ. Однако, в нарушении ст. 81 Трудового кодекса РФ основания для увольнения работника отсутствуют. <…> Права беременной работницы восстановлены», — указано в сообщении.

Нарушения были выявлены во время внеплановой проверки в отношении ООО «Елена и КА». В ведомстве отметили, что беременных женщин нельзя увольнять в соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ. После проверки приказ о расторжении трудового договора был отменен. Виновных планируют привлечь к административной ответственности. На момент написания новости номер телефона компании URA.RU найти не удалось.

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В Кургане беременную девушку незаконно уволили из компании, связанной с курьерскими услугами. Данное сообщение было размещено 18 февраля на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. Позже приказ об увольнении был отменен. «Установлено, что трудовые отношения между работодателем и работником расторгнуты на основании п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ. Однако, в нарушении ст. 81 Трудового кодекса РФ основания для увольнения работника отсутствуют. <…> Права беременной работницы восстановлены», — указано в сообщении. Нарушения были выявлены во время внеплановой проверки в отношении ООО «Елена и КА». В ведомстве отметили, что беременных женщин нельзя увольнять в соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ. После проверки приказ о расторжении трудового договора был отменен. Виновных планируют привлечь к административной ответственности. На момент написания новости номер телефона компании URA.RU найти не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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