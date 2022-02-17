Губернатор Шумков объяснил проблемы строительства бассейна

Вадим Шумков заявил, что подрядчик попросил перерасчет сметы из-за роста цен на стройматериалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительство бассейна для Курганского государственного университета (КГУ) пока не началось, так как подрядчик запросил перерасчет сметы из-за роста цен на стройматериалы. Эта работа требует времени, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Контракт на строительство плавательного бассейна Курганским университетом заключен. Подрядчик ввиду резкого роста стоимости строительных материалов запросил перерасчет сметы. Так как заказчиком является федеральное учреждение, а плательщиком является федеральный бюджет, это требует времени. Вместе с тем с учетом уже отпущенных лимитов коллегам рекомендовано начать работы по графику», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Информация о том, что строительство бассейна для КГУ в Заозерном районе Кургана приостановлено из-за резкого роста цен на стройматериалы, появилась в конце января. Отмечалось, что работы продолжатся в апреле, а сдать объект планируют в 2023 году.

Вместе с тем, пресс-служба КГУ заявляла URA.RU, что строительство объекта не приостановлено, поскольку работы еще не начинались. «Сейчас идет стандартная процедура проработки проектно-сметной документации в целях строительства объекта», — объясняли в вузе. Позже КГУ опубликовал информацию, что подрядчик осуществляет процедуру подготовки к началу строительства. «Слухи о приостановке работ не имеют под собой никаких оснований», — отмечали в вузе. В telegram-канале правительства в конце января также заявляли, что строительство бассейна в Заозерном не приостанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, что найти подрядчика на строительство бассейна в Заозерном удалось только с третьей попытки, когда начальную цену контракта увеличили с 237 млн до 242 млн рублей. Контракт сроком до 29 октября 2022 года заключили с единственным участником торгов — ООО «Стройиндустрия» из Санкт-Петербурга.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам