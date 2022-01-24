В Кургане приостановили стройку нового бассейна

В КГУ заявили, что идет стандартная процедура проработки проектно-сметной документации для строительства бассейна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство нового бассейна для Курганского госуниверситета (КГУ) в Заозерном районе Кургана приостановлено из-за резкого роста цен на стройматериалы. Об этом заявила депутат областной думы Татьяна Хильчук по итогам встречи с ректором КГУ Надеждой Дубив.

«Новый бассейн, который строят в Заозерном. Столкнулись с проблемой: смета, утвержденная заранее, сейчас не соответствует ценам на стройматериалы. Они заметно подорожали за последние два-три года. Ее переработка займет три месяца», — написала Хильчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам депутата, есть надежда, что строительство продолжится в апреле. Сдать объект планируют в 2023 году. «Идет стандартная процедура проработки проектно-сметной документации в целях строительства объекта», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе КГУ это заявление Хильчук.

Найти подрядчика на строительство нового бассейна в Заозерном удалось только с третьей попытки, когда начальную цену контракта увеличили с 237 млн до 242 млн рублей. Контракт заключили с единственным участником торгов — ООО «Стройиндустрия» из Санкт-Петербурга. Контактов руководства компании в распоряжении URA.RU нет. Согласно контракту, размещенному на портале госзакупок, строительство необходимо завершить до 29 октября 2022 года.

О предстоящем строительстве бассейна стало известно в 2019 году. Ректор КГУ Надежда Дубив в интервью URA.RU заявляла, что в бассейне смогут заниматься не только студенты, но и все желающие. По ее словам, бассейн «Дельфин», который также принадлежит КГУ, нуждается в ремонте, который можно будет провести после запуска нового спортобъекта. В начале 2021 года о планах по строительству областные власти докладывали полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву.

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