В Пермском крае цены стали расти быстрее, чем по России в целом

Ценники в магазинах меняются постоянно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Прикамье цены на услуги, продукты и непродовольственные товары в январе выросли быстрее, чем месяцем ранее. Показатель также опередил среднероссийский. В Центробанке отмечают увеличение ценников на овощи, автомобили и проезд в городском транспорте.

«Годовая инфляция в Пермском крае в январе ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,41 п. п. и составила 9,27%. В Приволжском федеральном округе и в России в целом инфляция также ускорилась до 9,11% и 8,73% соответственно», — говорится на сайте Банка России.

Наибольший вклад в увеличение темпов роста стоимости продуктов внесла динамика цен на овощи, отмечают в ЦБ. Что касается, непродовольственных товаров, то тут основную роль сыграли цены на автомобили и бытовую электронику. Они продолжают расти в связи с нехваткой компонентов, поставляемых из-за рубежа. Услуги, в основном, подорожали из-за роста цен на проезд в общественном транспорте Перми.

«Наибольший вклад в увеличение темпа прироста цен на услуги внесла динамика цен на проезд в городском транспорте. В рамках транспортной реформы и с целью вывода отрасли на безубыточность тариф на проезд в автобусах и трамваях в Перми в январе был повышен на 27%», — отмечает Банк России.

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