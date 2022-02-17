ФСБ и полиция пришли к челябинскому замминистра

Спустя полгода в минздраве Челябинской области вновь проводятся оперативно-следственные мероприятия (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники ФСБ и полиции пришли к замминистра здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову. В кабинете чиновника 18 февраля проходят оперативно-следственные мероприятия, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«В Челябинске проводятся оперативно-следственные действия по адресу Свободы, 145. Раньше там находился горздрав, после его ликвидации здание передали министерству. Работают сотрудники регионального УФСБ и отдела по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (ОЭБиПК) полицейского главка. Замминистра Кузнецову придется давать показания уже не на рабочем месте», — рассказал URA.RU инсайдер

В пресс-службе минздрава заявили URA.RU, что не располагают соответствующей информацией. В пресс-службе УФСБ подтвердили, что совместно с СКР работают в минздраве. В пресс-службе СУ СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе полицейского главка от комментариев воздержались.

Осенью 2021 года в минздраве Челябинской области, в том числе на рабочем месте отвечающего за госзакупки замминистра Александра Кузнецова, уже проходили обыски. При этом изъяли много документов. Одновременно силовики жестко — вышибая входные двери — работали в домах и офисах бизнесменов, занимавшихся поставками медтехники.

Поводом стали возможные махинации при поставках трех томографов Optima СТ540 на суммы 47 млн, 46,5 млн и 47,5 млн рублей по контрактам, заключенным во время первой волны коронавируса — в апреле и в мае 2020 года. Итогом стало уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет.

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