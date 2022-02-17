Глава Сургутского района предложил закрыть мэрию Лянтора

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предложил закрыть администрацию города Лянтор, передав управление муниципалитетом районной мэрии. Об этом Трубецкой заявил в ходе своего отчета депутатам муниципалитета, трансляция заседания велась на официальной странице сообщества «Глава в районе» в социальной сети «ВКонтакте».
«Я честно в камеру это готов сказать и вам тоже, что готов принять полномочия все по управлению муниципалитетом. Не только чистку дорог, а все полномочия города Лянтор готов принять в администрацию Сургутского района», — сказал Трубецкой.
Трубецкой объяснил, что посчитал такую меру оправданной из-за недееспособности мэрии Лянтора. «Закрываем администрацию Лянтора, потому что она не нужна такая недееспособная», — добавил глава. Мэр также сравнил ситуацию со снегом в муниципалитете с обстановкой в других небольших населенных пунктах. «В Русскинской и Лямино сами главы и трактористы, и механизаторы, и с ГИБДД решают вопросы, а у них нет ни гаражей, ни ХЭУ, а в Лянторе есть все», — завершил свое выступление по этому вопросу Трубецкой.
URA.RU ранее сообщало, что власти города в ХМАО пытаются отказаться от уборки снега. По сообщению источников, это было предложение от мэра Лянтора Сергей Махиня, который, якобы, хочет избавиться от ответственности за уборку снега в муниципалитете. Другой инсайдер агентства считал, что это решение исходило от главы Сургутского района Андрея Трубецкого.
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предложил закрыть администрацию города Лянтор, передав управление муниципалитетом районной мэрии. Об этом Трубецкой заявил в ходе своего отчета депутатам муниципалитета, трансляция заседания велась на официальной странице сообщества «Глава в районе» в социальной сети «ВКонтакте». «Я честно в камеру это готов сказать и вам тоже, что готов принять полномочия все по управлению муниципалитетом. Не только чистку дорог, а все полномочия города Лянтор готов принять в администрацию Сургутского района», — сказал Трубецкой. Трубецкой объяснил, что посчитал такую меру оправданной из-за недееспособности мэрии Лянтора. «Закрываем администрацию Лянтора, потому что она не нужна такая недееспособная», — добавил глава. Мэр также сравнил ситуацию со снегом в муниципалитете с обстановкой в других небольших населенных пунктах. «В Русскинской и Лямино сами главы и трактористы, и механизаторы, и с ГИБДД решают вопросы, а у них нет ни гаражей, ни ХЭУ, а в Лянторе есть все», — завершил свое выступление по этому вопросу Трубецкой. URA.RU ранее сообщало, что власти города в ХМАО пытаются отказаться от уборки снега. По сообщению источников, это было предложение от мэра Лянтора Сергей Махиня, который, якобы, хочет избавиться от ответственности за уборку снега в муниципалитете. Другой инсайдер агентства считал, что это решение исходило от главы Сургутского района Андрея Трубецкого.