Глава Сургутского района предложил закрыть мэрию Лянтора

Трубецкой заявил, что посчитал такую меру оправданной из-за недееспособности мэрии Лянтора Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предложил закрыть администрацию города Лянтор, передав управление муниципалитетом районной мэрии. Об этом Трубецкой заявил в ходе своего отчета депутатам муниципалитета, трансляция заседания велась на официальной странице сообщества «Глава в районе» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я честно в камеру это готов сказать и вам тоже, что готов принять полномочия все по управлению муниципалитетом. Не только чистку дорог, а все полномочия города Лянтор готов принять в администрацию Сургутского района», — сказал Трубецкой.

Трубецкой объяснил, что посчитал такую меру оправданной из-за недееспособности мэрии Лянтора. «Закрываем администрацию Лянтора, потому что она не нужна такая недееспособная», — добавил глава. Мэр также сравнил ситуацию со снегом в муниципалитете с обстановкой в других небольших населенных пунктах. «В Русскинской и Лямино сами главы и трактористы, и механизаторы, и с ГИБДД решают вопросы, а у них нет ни гаражей, ни ХЭУ, а в Лянторе есть все», — завершил свое выступление по этому вопросу Трубецкой.

URA.RU ранее сообщало, что власти города в ХМАО пытаются отказаться от уборки снега. По сообщению источников, это было предложение от мэра Лянтора Сергей Махиня, который, якобы, хочет избавиться от ответственности за уборку снега в муниципалитете. Другой инсайдер агентства считал, что это решение исходило от главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

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