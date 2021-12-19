Депутаты Лянтора планируют передать полномочия в решении вопросов по уборке снега властям Сургутского района Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутаты думы Лянтора намерены передать ответственность в принятии решений по содержанию дорог и уборке снега в городе администрации Сургутского района. Ради этого они собирают внеочередное заседание представительного органа власти. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте муниципалитета и поделился скриншотом сообщения в группе совета депутатов в одном из мессенджеров.

«20.12.2021 в зале совещаний администрации состоится внеплановое заседание. На повестку заседания выносится вопрос о передаче полномочий», — пишет в сообщении спикер думы Лянтора Александр Нелюбин.

Председатель городской думы просит присутствовать депутатов лично. Собеседник URA.RU убежден, что инициатором передачи полномочий стал мэр Лянтора Сергей Махиня. По словам информатора, глава якобы хочет избавиться от ответственности за уборку снега в муниципалитете. Другой инсайдер агентства считает, что это решение исходило от главы Сургутского района Андрея Трубецкого, которое он озвучил в ходе совместного заседания с прокуратурой и правоохранительными органами. Оно стало следствием конфликта между Махиней и руководителем подрядной организации Евгением Городиловым, которому мэрия задолжала уже порядка 10 миллионов рублей. В администрации Сургутского района пообещали URA.RU предоставить информацию позднее. Спикер думы и мэр Лянтора не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Мэр Лянтора извинился перед жителям за уборку снега и обвинил компанию-подрядчика «Интеграция» и ее директора Евгения Городилова. Чиновник рассказал, что подрядная организация якобы не справляется с выполнением поставленных задач по уборке городских улиц от снега и привлек общественность к контролю уборки.

Скриншот сообщения спикера думы Лянтора Александра Нелюбина совету депутатов Фото: Источник URA.RU