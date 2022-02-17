Тюменским спасателям не хватает беспилотников для поиска людей

Тюменцам с личными дронами предложили вступить в добровольный поисково-спасательный отряд беспилотной авиационной системы МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ГУ МЧС по Тюменской области призвали жителей региона вступить в добровольный поисково-спасательный отряд беспилотной авиационной системы для поиска пропавших людей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там уточнили, что у спасателей есть собственные дроны, но часто они бывают задействованы в ликвидации ЧС.

«Главное управление МЧС России по Тюменской области приглашает тюменцев старше 18 лет вступить в добровольный поисково-спасательный отряд беспилотной авиационной системы. Каждый день в новостных лентах и в социальных сетях появляются сообщения о поисках пропавших людей. Каждый год список без вести пропавших пополняется новыми именами. Помочь остановить страшную статистику может каждый из вас», — сообщает официальный сайт ведомства.

Там указано, что в распоряжении тюменских спасателей есть собственные беспилотные летательные аппараты, но часто они бывают задействованы в решении других задач. Поэтому в МЧС нуждаются в помощи добровольцев, у которых есть свои беспилотники. Присоединиться к добровольному поисково-спасательному отряду беспилотной авиационной системы можно обратившись в ГУ МЧС России по Тюменской области.