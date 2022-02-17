17 февраля 2022

Тюменским спасателям не хватает беспилотников для поиска людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Тюменцам с личными дронами предложили вступить в добровольный поисково-спасательный отряд беспилотной авиационной системы МЧС Фото:

В ГУ МЧС по Тюменской области призвали жителей региона вступить в добровольный поисково-спасательный отряд беспилотной авиационной системы для поиска пропавших людей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там уточнили, что у спасателей есть собственные дроны, но часто они бывают задействованы в ликвидации ЧС.

«Главное управление МЧС России по Тюменской области приглашает тюменцев старше 18 лет вступить в добровольный поисково-спасательный отряд беспилотной авиационной системы. Каждый день в новостных лентах и в социальных сетях появляются сообщения о поисках пропавших людей. Каждый год список без вести пропавших пополняется новыми именами. Помочь остановить страшную статистику может каждый из вас», — сообщает официальный сайт ведомства.

Там указано, что в распоряжении тюменских спасателей есть собственные беспилотные летательные аппараты, но часто они бывают задействованы в решении других задач. Поэтому в МЧС нуждаются в помощи добровольцев, у которых есть свои беспилотники. Присоединиться к добровольному поисково-спасательному отряду беспилотной авиационной системы можно обратившись в ГУ МЧС России по Тюменской области.

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В ГУ МЧС по Тюменской области призвали жителей региона вступить в добровольный поисково-спасательный отряд беспилотной авиационной системы для поиска пропавших людей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там уточнили, что у спасателей есть собственные дроны, но часто они бывают задействованы в ликвидации ЧС. «Главное управление МЧС России по Тюменской области приглашает тюменцев старше 18 лет вступить в добровольный поисково-спасательный отряд беспилотной авиационной системы. Каждый день в новостных лентах и в социальных сетях появляются сообщения о поисках пропавших людей. Каждый год список без вести пропавших пополняется новыми именами. Помочь остановить страшную статистику может каждый из вас», — сообщает официальный сайт ведомства. Там указано, что в распоряжении тюменских спасателей есть собственные беспилотные летательные аппараты, но часто они бывают задействованы в решении других задач. Поэтому в МЧС нуждаются в помощи добровольцев, у которых есть свои беспилотники. Присоединиться к добровольному поисково-спасательному отряду беспилотной авиационной системы можно обратившись в ГУ МЧС России по Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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