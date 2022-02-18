Умер актер из «Неуловимых мстителей» Геннадий Юхтин

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Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет Фото:

Народный артист России Геннадий Юхтин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Геннадий Юхтин умер», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя союза. Отмечается, что актера 15 февраля второй раз госпитализировали с COVID.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области. Славу актеру принесли роли в фильмах «Неуловимые мстители», «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице», «Чужая родня», «Алые паруса», в сериалах «Петербургские тайны», «Молодежка-3» и других. Всего в фильмографии актера более ста картин.

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Народный артист России Геннадий Юхтин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. «Геннадий Юхтин умер», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя союза. Отмечается, что актера 15 февраля второй раз госпитализировали с COVID. Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области. Славу актеру принесли роли в фильмах «Неуловимые мстители», «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице», «Чужая родня», «Алые паруса», в сериалах «Петербургские тайны», «Молодежка-3» и других. Всего в фильмографии актера более ста картин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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