В Кремле объяснили повышенное внимание властей к мигрантам и необходимость контроля за ними Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нелегальные мигранты требуют особого внимания властей. Это связано с повышенным уровнем преступности среди данной категории, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мигранты — это те, кого мы приветствуем. А нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей. Поэтому совершенно естественно, что эта тема обсуждается на высоком уровне», — отметил Песков.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев 18 февраля проводит в УрФО совещание с губернаторами по противодействию незаконной миграции. Ранее президент по этой теме выступал на коллегии МВД. В этом году с участием мигрантов произошел ряд инцидентов: в частности, в Екатеринбурге избиты две женщины, в подмосковной Истре убита кассир магазина, в московском метро двое мигрантов напали на полицейских.