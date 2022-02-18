В Кремле объяснили повышенное внимание властей к мигрантам

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Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург, гастрабайтеры, строители, мигранты, разнорабочий, гастарбайтеры, рабочие
В Кремле объяснили повышенное внимание властей к мигрантам и необходимость контроля за ними Фото:

Нелегальные мигранты требуют особого внимания властей. Это связано с повышенным уровнем преступности среди данной категории, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мигранты — это те, кого мы приветствуем. А нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей. Поэтому совершенно естественно, что эта тема обсуждается на высоком уровне», — отметил Песков.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев 18 февраля проводит в УрФО совещание с губернаторами по противодействию незаконной миграции. Ранее президент по этой теме выступал на коллегии МВД. В этом году с участием мигрантов произошел ряд инцидентов: в частности, в Екатеринбурге избиты две женщины, в подмосковной Истре убита кассир магазина, в московском метро двое мигрантов напали на полицейских.

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Нелегальные мигранты требуют особого внимания властей. Это связано с повышенным уровнем преступности среди данной категории, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мигранты — это те, кого мы приветствуем. А нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей. Поэтому совершенно естественно, что эта тема обсуждается на высоком уровне», — отметил Песков. Секретарь Совбеза Николай Патрушев 18 февраля проводит в УрФО совещание с губернаторами по противодействию незаконной миграции. Ранее президент по этой теме выступал на коллегии МВД. В этом году с участием мигрантов произошел ряд инцидентов: в частности, в Екатеринбурге избиты две женщины, в подмосковной Истре убита кассир магазина, в московском метро двое мигрантов напали на полицейских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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