Таджикская диаспора на Урале: южан-дебоширов надо выгнать из РФ. «Подонки должны быть наказаны»

18 февраля 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Глава таджикской диаспоры на Урале призвал выгонять из РФ мигрантов-преступников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев призвал выгнать из РФ подростков, которые избили женщин в Екатеринбурге. Мирзоев уточнил, что перед этим они должны получить наказание по закону РФ. Об этом глава таджикской диаспоры заявил в разговоре с URA.RU. «На такие инциденты надо реагировать жестко, но на основе законодательства РФ, разумеется. Конечно, те подонки, отморозки, которые напали на женщин, они должны быть наказаны по полной программе, а если они граждане РФ, то лишить их его (гражданства — ред.) и выдворить за пределы страны после получения наказания», — сообщил Мирзоев. Также он сообщил о необходимости создания адаптационных и интеграционных программ для мигрантов на федеральном уровне. «Диаспоры с этим не справятся», — уточнил Мирзоев. 11 февраля в автобусе произошел конфликт между подростками-южанами и девушкой. Они агрессивно приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить ее. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Он поручил Чемезову встретиться со всеми диаспорами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев призвал выгнать из РФ подростков, которые избили женщин в Екатеринбурге. Мирзоев уточнил, что перед этим они должны получить наказание по закону РФ. Об этом глава таджикской диаспоры заявил в разговоре с URA.RU. «На такие инциденты надо реагировать жестко, но на основе законодательства РФ, разумеется. Конечно, те подонки, отморозки, которые напали на женщин, они должны быть наказаны по полной программе, а если они граждане РФ, то лишить их его (гражданства — ред.) и выдворить за пределы страны после получения наказания», — сообщил Мирзоев. Также он сообщил о необходимости создания адаптационных и интеграционных программ для мигрантов на федеральном уровне. «Диаспоры с этим не справятся», — уточнил Мирзоев. 11 февраля в автобусе произошел конфликт между подростками-южанами и девушкой. Они агрессивно приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить ее. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Он поручил Чемезову встретиться со всеми диаспорами.