Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев призвал выгнать из РФ подростков, которые избили женщин в Екатеринбурге. Мирзоев уточнил, что перед этим они должны получить наказание по закону РФ. Об этом глава таджикской диаспоры заявил в разговоре с URA.RU.
«На такие инциденты надо реагировать жестко, но на основе законодательства РФ, разумеется. Конечно, те подонки, отморозки, которые напали на женщин, они должны быть наказаны по полной программе, а если они граждане РФ, то лишить их его (гражданства — ред.) и выдворить за пределы страны после получения наказания», — сообщил Мирзоев.
Также он сообщил о необходимости создания адаптационных и интеграционных программ для мигрантов на федеральном уровне. «Диаспоры с этим не справятся», — уточнил Мирзоев.
11 февраля в автобусе произошел конфликт между подростками-южанами и девушкой. Они агрессивно приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить ее. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Он поручил Чемезову встретиться со всеми диаспорами.
Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев призвал выгнать из РФ подростков, которые избили женщин в Екатеринбурге. Мирзоев уточнил, что перед этим они должны получить наказание по закону РФ. Об этом глава таджикской диаспоры заявил в разговоре с URA.RU. «На такие инциденты надо реагировать жестко, но на основе законодательства РФ, разумеется. Конечно, те подонки, отморозки, которые напали на женщин, они должны быть наказаны по полной программе, а если они граждане РФ, то лишить их его (гражданства — ред.) и выдворить за пределы страны после получения наказания», — сообщил Мирзоев. Также он сообщил о необходимости создания адаптационных и интеграционных программ для мигрантов на федеральном уровне. «Диаспоры с этим не справятся», — уточнил Мирзоев. 11 февраля в автобусе произошел конфликт между подростками-южанами и девушкой. Они агрессивно приставали к пассажирке автобуса №57. Девушка позвонила матери и попросила встретить ее. Подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что лично займется этой темой. Он поручил Чемезову встретиться со всеми диаспорами.