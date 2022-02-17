Путин снял табу с темы преступности нелегальных мигрантов

Это поможет силовикам решить проблему в регионах

17 февраля 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал силовикам сигнал на борьбу с нелегальной миграцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин снял табу с обсуждения темы преступности со стороны нелегальных мигрантов. Выступая на расширенной коллегии МВД 17 февраля, глава государства указал на необходимость жесткого реагирования на такие случаи и одновременно подчеркнул важность содействия соотечественникам, приезжающим в страну. Эксперты считают, что российский лидер дал региональным силовикам и губернаторам сигнал на решение проблемы миграционной преступности. Путин поставил перед министерством задачи активной борьбы с криминалом, повышения уровня раскрываемости и противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. Президент отметил важность профилактики правонарушений. В прошлом году силовики объявили 111 тысяч официальных предостережений потенциальным нарушителям закона, что способствовало сокращению числа бытовых конфликтов, сказал глава государства. Президент поручил содействовать легальным мигрантам, а нарушителей быстро высылать из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин отметил рост преступлений, связанных с экстремизмом: в 2021 году их стало больше на четверть. «Соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с вашими коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений и на этой основе выработать эффективные превентивные меры», — сказал президент. Глава государства акцентировал внимание на содействии легальным мигрантам и соотечественникам, приезжающим в Россию. Но подчеркнул необходимость жесткого реагирования на преступления «нелегалов». «Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес, — против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры, а любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность — служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заявил президент. Кирилл Кабанов считает, что сейчас в стране к мигрантам относятся чуть ли не лучше, чем к россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин жестко дал понять, что никаких амнистий не должно быть для правонарушителей и преступников среди мигрантов, считает член Совета по правам человека (CПЧ) Кирилл Кабанов. «Сейчас в стране фактически везде в сфере правоприменения к мигрантам относятся мягче, чем к гражданам России. Такое происходит, потому что власти не знают, как себя вести, не видят позицию главнокомандующего», — сказал общественный деятель. Акцент Путина на этой проблеме даст толчок силовикам и властям в регионах решать проблему нелегальной миграции и связанной с ней преступности, уверен Кабанов. «Силовики прекрасно знают, где находятся анклавы с нелегальной миграцией, есть нарушения — [будут] высылать всех сразу, в короткие сроки, как сказал президент. Это и указ местной власти — они увидят в этом поддержку», — отметил член СПЧ. Тема мигрантов долгое время была табуирована, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Силовикам развязали руки в борьбе с преступностью среди нелегальных мигрантов Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU По его мнению, политики разучились высказываться по этим вопросам. Путин же дал сигнал силовикам, снял табу, показал, что есть очаги напряженности и надо с ними жестко разбираться, убежден эксперт. «В том числе это сигнал мэрам и губернаторам. Ключевые в этом вопросе правоохранительные органы, губернаторы принимают стратегическое решение, нужны ли руки гастарбайтеров в регионе или можно обойтись собственными силами, а силовики решают вопрос как на это [преступления мигрантов] реагировать. В последнее время на них закрывали глаза», — отметил политолог. Путин поднял тему борьбы с нелегальной миграцией за день до совещания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с уральскими губернаторами и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Встреча будет посвящена вопросам безопасности в регионах Урала, в частности — теме мигрантов. Новость по теме Николай Патрушев собирает губернаторов УрФО из-за мигрантов Совещание пройдет спустя ровно неделю, как в Екатеринбурге подростки из Азербайджана избили на автобусной остановке девушку и ее мать. Одна пострадавшая получила сотрясение мозга, другая — перелом. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Евгений Куйвашев взял расследование под личный контроль. Еще ранее, в январе в Обнинске (Калужская область), дети из семьи, приехавшей из Средней Азии, напали на ученицу четвертого класса. Это вызвало недовольство населения, в город приехала комиссия СПЧ. Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников из-за рубежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин снял табу с обсуждения темы преступности со стороны нелегальных мигрантов. Выступая на расширенной коллегии МВД 17 февраля, глава государства указал на необходимость жесткого реагирования на такие случаи и одновременно подчеркнул важность содействия соотечественникам, приезжающим в страну. Эксперты считают, что российский лидер дал региональным силовикам и губернаторам сигнал на решение проблемы миграционной преступности. Путин поставил перед министерством задачи активной борьбы с криминалом, повышения уровня раскрываемости и противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. Президент отметил важность профилактики правонарушений. В прошлом году силовики объявили 111 тысяч официальных предостережений потенциальным нарушителям закона, что способствовало сокращению числа бытовых конфликтов, сказал глава государства. Путин отметил рост преступлений, связанных с экстремизмом: в 2021 году их стало больше на четверть. «Соответствующим подразделениям МВД во взаимодействии с вашими коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений и на этой основе выработать эффективные превентивные меры», — сказал президент. Глава государства акцентировал внимание на содействии легальным мигрантам и соотечественникам, приезжающим в Россию. Но подчеркнул необходимость жесткого реагирования на преступления «нелегалов». «Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес, — против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры, а любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность — служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заявил президент. Путин жестко дал понять, что никаких амнистий не должно быть для правонарушителей и преступников среди мигрантов, считает член Совета по правам человека (CПЧ) Кирилл Кабанов. «Сейчас в стране фактически везде в сфере правоприменения к мигрантам относятся мягче, чем к гражданам России. Такое происходит, потому что власти не знают, как себя вести, не видят позицию главнокомандующего», — сказал общественный деятель. Акцент Путина на этой проблеме даст толчок силовикам и властям в регионах решать проблему нелегальной миграции и связанной с ней преступности, уверен Кабанов. «Силовики прекрасно знают, где находятся анклавы с нелегальной миграцией, есть нарушения — [будут] высылать всех сразу, в короткие сроки, как сказал президент. Это и указ местной власти — они увидят в этом поддержку», — отметил член СПЧ. Тема мигрантов долгое время была табуирована, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, политики разучились высказываться по этим вопросам. Путин же дал сигнал силовикам, снял табу, показал, что есть очаги напряженности и надо с ними жестко разбираться, убежден эксперт. «В том числе это сигнал мэрам и губернаторам. Ключевые в этом вопросе правоохранительные органы, губернаторы принимают стратегическое решение, нужны ли руки гастарбайтеров в регионе или можно обойтись собственными силами, а силовики решают вопрос как на это [преступления мигрантов] реагировать. В последнее время на них закрывали глаза», — отметил политолог. Путин поднял тему борьбы с нелегальной миграцией за день до совещания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с уральскими губернаторами и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Встреча будет посвящена вопросам безопасности в регионах Урала, в частности — теме мигрантов. Совещание пройдет спустя ровно неделю, как в Екатеринбурге подростки из Азербайджана избили на автобусной остановке девушку и ее мать. Одна пострадавшая получила сотрясение мозга, другая — перелом. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Евгений Куйвашев взял расследование под личный контроль. Еще ранее, в январе в Обнинске (Калужская область), дети из семьи, приехавшей из Средней Азии, напали на ученицу четвертого класса. Это вызвало недовольство населения, в город приехала комиссия СПЧ. Калужская область вышла из программы по переселению соотечественников из-за рубежа.