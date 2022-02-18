В Кремле оценили работу российской разведки

18 февраля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что разведслужба в России работает не менее эффективно, чем в Америке Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России разведывательных служб не так много, как в США, однако работают они не менее эффективно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В США действительно очень много разведслужб. В России у президента с этим все хорошо. У нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», — отметил Песков на конференц-колле, отмечая на вопрос о том, насколько информирован Владимир Путин по сравнению с американских коллегой Джо Байденом. Ранее президент Милош Земан заявил, что американские разведслужбы постиг крупный конфуз. На этот раз — с прогнозом о начале войны на Украине, передает Life . По словам Земана, предыдущим провалом стала война в Ираке, где не было найдено никакого оружия массового поражения, уточняет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России разведывательных служб не так много, как в США, однако работают они не менее эффективно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В США действительно очень много разведслужб. В России у президента с этим все хорошо. У нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», — отметил Песков на конференц-колле, отмечая на вопрос о том, насколько информирован Владимир Путин по сравнению с американских коллегой Джо Байденом. Ранее президент Милош Земан заявил, что американские разведслужбы постиг крупный конфуз. На этот раз — с прогнозом о начале войны на Украине, передает Life. По словам Земана, предыдущим провалом стала война в Ираке, где не было найдено никакого оружия массового поражения, уточняет RT.