17 февраля 2022
16 февраля 2022

В ХМАО родители разругались в соцсетях из-за цен на выпускной

© Служба новостей «URA.RU»
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В социальных сетях ХМАО родители разругались обсуждая цену на школьный выпускной Фото:

В социальных сетях ХМАО обсуждение стоимости выпускного и подарка учителю переросло в скандал с оскорблениями. Жительница Нижневартовска опубликовала переписку из родительского чата, в котором предлагалось собрать на подарок педагогу 50 тысяч рублей, а на выпускной — 200 тысяч.

«Подскажите, пожалуйста, это нормально — подарок учителю на выпускной 9-го класса в 50 тысяч рублей? И затраты на выпускной больше 200 тысяч рублей?» — написал анонимный пользователь в паблике «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации начался бурный спор, который периодически переходил в личные оскорбления. Однако часть пользователей сошлись во мнении, что родители сами должны решать, какую сумму необходимо потратить на подарок и организацию выпускного. Другие же пользователи убеждены, что это слишком высокая сумма.

После этого другая родительница опубликовала пост, в котором в грубой форме и с оскорблениями заверила, что 200 тысяч рублей планируется потратить на три мероприятия в общем. «Хочу обратиться к той мамаше, которая, как последняя крыса предала все огласке! <…> Почему только выдержки из сообщений заскринила и не озвучила, что данная сумма обсуждалась на три мероприятия! <…> И подумай о том, как твой ребенок будет смотреть в глаза одноклассникам, сгорая от стыда за своего родителя», — написала пользователь Олеся Кузьминская. Однако в комментариях пользователи не разделили негодования матери и стали обсуждать уже не стоимость мероприятий, а манеры женщины.

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В социальных сетях ХМАО обсуждение стоимости выпускного и подарка учителю переросло в скандал с оскорблениями. Жительница Нижневартовска опубликовала переписку из родительского чата, в котором предлагалось собрать на подарок педагогу 50 тысяч рублей, а на выпускной — 200 тысяч. «Подскажите, пожалуйста, это нормально — подарок учителю на выпускной 9-го класса в 50 тысяч рублей? И затраты на выпускной больше 200 тысяч рублей?» — написал анонимный пользователь в паблике «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации начался бурный спор, который периодически переходил в личные оскорбления. Однако часть пользователей сошлись во мнении, что родители сами должны решать, какую сумму необходимо потратить на подарок и организацию выпускного. Другие же пользователи убеждены, что это слишком высокая сумма. После этого другая родительница опубликовала пост, в котором в грубой форме и с оскорблениями заверила, что 200 тысяч рублей планируется потратить на три мероприятия в общем. «Хочу обратиться к той мамаше, которая, как последняя крыса предала все огласке! <…> Почему только выдержки из сообщений заскринила и не озвучила, что данная сумма обсуждалась на три мероприятия! <…> И подумай о том, как твой ребенок будет смотреть в глаза одноклассникам, сгорая от стыда за своего родителя», — написала пользователь Олеся Кузьминская. Однако в комментариях пользователи не разделили негодования матери и стали обсуждать уже не стоимость мероприятий, а манеры женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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