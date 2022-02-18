Вирусолог Скулачев назвал особенность антител при «Омикроне»

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Титр антител более 1000 Bau/мл сможет защитить от заражения «Омикроном» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чтобы избежать заражения штаммом коронавируса «Омикрон» титр антител в организме человека должно быть выше 1000 Bau/мл. О этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

«Для „Омикрона“ нужен высокий титр антител — 1000 Bau/мл и выше. Иные значения навряд ли защитят от заражения, только лишь от тяжелого течения. Так как организм в ответ очень быстро выработает нужную 1000 Bau/мл. Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть и 1000, и 2000, и 3000, то есть это тысячи единиц», — подчеркнул Максим Скулачев.

В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что для защиты от штамма «Омикрон» уровень антител в организме человека должен быть выше, чем для защиты от предыдущих штаммов. «Даже при „Дельте“ для минимизации риска тяжелого течения необходимо было иметь, по различным данным, не менее 300-500 Bau/мл, а так как „Омикрон“ легче ускользает от иммунного ответа, то титры антител должны быть намного выше. Но дело не только в количестве, -антитела должны эффективно работать, то есть быть более аффинными, зрелыми, уметь качественно „цеплять“ эпитопы вирусного спайк-белка», — объяснил он.

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Чтобы избежать заражения штаммом коронавируса «Омикрон» титр антител в организме человека должно быть выше 1000 Bau/мл. О этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. «Для „Омикрона“ нужен высокий титр антител — 1000 Bau/мл и выше. Иные значения навряд ли защитят от заражения, только лишь от тяжелого течения. Так как организм в ответ очень быстро выработает нужную 1000 Bau/мл. Но сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть и 1000, и 2000, и 3000, то есть это тысячи единиц», — подчеркнул Максим Скулачев. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что для защиты от штамма «Омикрон» уровень антител в организме человека должен быть выше, чем для защиты от предыдущих штаммов. «Даже при „Дельте“ для минимизации риска тяжелого течения необходимо было иметь, по различным данным, не менее 300-500 Bau/мл, а так как „Омикрон“ легче ускользает от иммунного ответа, то титры антител должны быть намного выше. Но дело не только в количестве, -антитела должны эффективно работать, то есть быть более аффинными, зрелыми, уметь качественно „цеплять“ эпитопы вирусного спайк-белка», — объяснил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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