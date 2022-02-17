Бухгалтер обокрала тюменскую поликлинику на миллионы рублей

На фиктивных контрактах женщина смогла присвоить больше 2 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Бухгалтер одной из тюменских поликлиник почти два с половиной года обманом похищала деньги учреждения, получив за это время больше двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«59-летняя главбух поликлиники Тюмени обвиняется в мошенничестве. С декабря 2014 года по апрель 2017-го она предоставляла на подпись главврачу фиктивные договоры на оказание платных услуг по профосмотрам, заключенные между поликлиникой и медработниками, не состоящими в штате», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Чтобы присвоить выделяемые деньги, женщина оформила в банке карты на граждан, на имя которых были заключены договоры. Поступившие на них суммы главбух оставляла себе.

Своими действиями главный бухгалтер причинила учреждению ущерб на сумму более двух миллионов рублей, что является особо крупным размером. Вскоре ее уголовное дело рассмотрят в суде. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.