Власти потратят на развитие пермского поселка более 344 млн

Из всей суммы 73 миллиона рублей выделит предприятие «Свеза» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Пермского края с лесопромышленной группой «Свеза» и Нытвенским городским округом выделят на развитие поселка Уральский более 344 млн рублей. Об этом стороны договорились на подписании соглашения о взаимодействии по социально-экономическому развитию поселка Уральский, сообщает сайт губернатора региона.

«Стороны договорились о совместной реализации Программы СЭР поселка на период 2022—2024 гг., с возможной пролонгацией до 2027 года. Общий объем инвестиций на данном этапе составит 344,3 млн руб,» — сообщается на сайте. 73 млн рублей направит предприятие «Свеза», 270 млн рублей — бюджет края и территории.

Как отмечается, деньги пойдут на развитие территории и решение главной проблемы — отток рабочего населения. В первую очередь власти планируют направить средства на ремонты образовательных учреждений, оборудование специальных классов технологии в школах, а также запустить новые специальности в местном техникуме. В последующих этапах развития будут решаться проблемы здравоохранения и ЖКХ: к примеру, привлекут в поселок медицинские кадры, ускорят расселение аварийных домов.